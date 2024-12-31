Чем подкормить рассаду петунии для лучшего роста — дешевые удобрения

Выращенная в домашних условиях рассада петунии. Фото: скриншот с YouTube

Если вы хотите посадить на своем участке такие красивые цветы, как петунии, необходимо позаботиться об их рассаде. Мы рассказываем, какими натуральными удобрениями следует подпитать эти популярные растения, чтобы наделить их питательными элементами и улучшить их развитие.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Банановая шкурка

В состав шкурки из-под бананов входит большое количество калия и фосфора и очень мало азота. Но этим удобрением лучше подкармливать рассаду перед началом цветения или непосредственно после него. Для приготовления раствора из банановых шкурок для подкормки петунии, возьмите:

Бананы — три-четыре штуки

Теплую воду — два литра

Смешайте эти ингредиенты и оставьте настаиваться на четыре дня, после чего процедите раствор и начинайте обрабатывать цветы.

Приготовление раствора из банановых шкурок. Фото: скриншот с YouTube

Дрожжи

Дрожжами можно осуществлять как корневую, так и листовую подкормку, и можно выбирать как сырые, так и сухие дрожжи. Для этого смешайте сырые дрожжи в чистой воде в соотношении один к пяти и оставьте настаиваться на десять часов, затем добавьте воду в пропорции один к десяти.

Если у вас сухие дрожжи, приготовьте раствор из таких ингредиентов, как:

Сухие дрожжи — десять грамм

Вода — одно ведро

Сахар — 50 грамм

Смешайте все это и оставьте настаиваться на два дня, затем разведите водой в соотношении один к пяти и подпитайте растения.

Приготовление раствора из дрожжей в банке. Фото: скриншот с YouTube

Древесная зола

В состав древесной золы входит калий и фосфор, улучшающий процесс цветения растения. Для приготовления эффективного раствора возьмите такие ингредиенты, как:

Древесная зола — 300 грамм

Вода — одно ведро воды

Хозяйственное мыло

Смешайте эти ингредиенты и опрыскивайте петунию по листьям, чтобы заставить ее лучше расти и развиваться.

Приготовление раствора из древесной золы в ведре. Фото: скриншот с YouTube

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