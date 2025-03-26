Як можна виростити гарні гладіолуси в саду — покрокова інструкція, корисні поради

Молода дівчина, яка тримає букет гладіолусів. Фото: Pexels

Кожна господиня, яка любить вирощувати квіти на своїй ділянці, знає, що гладіолуси є одними з найелегантніших рослин, але для пишного цвітіння їх потрібно правильно доглядати. Ми розповідаємо, як можна виростити ці квіти так, щоб вони прикрасили клумбу неймовірним цвітінням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як виростити гарні гладіолуси

Крок 1 — вибір місця і підготовка ґрунту

Перш, ніж садити гладіолуси, необхідно підібрати правильне місце для вирощування, адже ці квіти не люблять постійно рости в одному і тому самому місці. Тому ні в якому разі не садіть ці рослини більше двох років поспіль на одному місці. Також важливо, щоб гладіолуси росли в умовах великої кількості сонячного світла і мали достатній простір для росту.

Також варто змінити ґрунт, щоб він не був схожим на той, який був до цього. Наприклад, якщо ви вирощували гладіолуси в чорноземі, посадіть їх тепер у супіщаному ґрунті.

Вирощування гладіолусів біля будинку. Фото: Pinterest

Крок 2 — посадка цибулин квітів

Запам’ятайте, що великі цибулини гладіолусів не можна садити поруч із маленькими — останні варто посадити окремо. Також не варто занадто глибоко в землю заглиблювати цибулини, адже так можна завадити цвітінню рослин. Дорослі цибулини варто садити на глибину в десять або 15 сантиметрів у землю.

Якщо ви садите цибулини не дуже глибоко, обов’язково підв’язуйте стебла, щоб від ваги великих квітів вони не почали падати на землю.

Посадка цибулини гладіолусів у землю. Фото: Pinterest

Крок 3 — полив і підживлення квітів

Гладіолуси відносяться до тих квітів, яким потрібен постійний полив, особливо якщо надворі спекотно. Поливати ці рослини потрібно один раз на два-три дні, а влітку — щодня. Але надмірна кількість вологи може змусити квіти гнити, тому треба забезпечити гарний дренаж.

Якщо ви посадили гладіолуси в супіщаному ґрунті, їх потрібно обов’язково підживлювати комплексними добривами. Справа в тому, що такий вид ґрунту не тримає достатньої кількості поживних елементів.

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