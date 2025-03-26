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Соседи будут завидовать — как вырастить самые красивые гладиолусы

26 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как можно вырастить красивые гладиолусы в саду — пошаговая инструкция, полезные советы
Молодая девушка, которая держит букет гладиолусов. Фото: Pexels
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждая хозяйка, которая любит выращивать цветы на своем участке, знает, что гладиолусы являются одними из самых элегантных растений, но для пышного цветения за ними нужно правильно ухаживать. Мы рассказываем, как можно вырастить эти цветы так, чтобы они украсили клумбу невероятным цветением.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как вырастить красивые гладиолусы

Шаг 1 — выбор места и подготовка почвы

Прежде, чем сажать гладиолусы, необходимо подобрать правильное место для выращивания, ведь эти цветы не любят постоянно расти в одном и том же месте. Поэтому ни в коем случае не сажайте эти растения более двух лет подряд на одном месте. Также важно, чтобы гладиолусы росли в условиях большого количества солнечного света и имели достаточное пространство для роста.

Также стоит сменить почву, чтобы она не была похожа на ту, которая была до этого. Например, если вы выращивали гладиолусы в черноземе, посадите их теперь в супесчаной почве.

Гладиолусы
Выращивание гладиолусов возле дома. Фото: Pinterest

Шаг 2 — посадка луковиц цветов

Запомните, что крупные луковицы гладиолусов нельзя сажать рядом с маленькими — последние стоит посадить отдельно. Также не стоит слишком глубоко в землю заглублять луковицы, ведь так можно помешать цветению растений. Взрослые луковицы стоит сажать на глубину в десять или 15 сантиметров в землю.

Если вы сажаете луковицы не очень глубоко, обязательно подвязывайте стебли, чтобы от веса крупных цветов они не начали падать на землю.

Луковица гладиолусов
Посадка луковицы гладиолусов в землю. Фото: Pinterest

Шаг 3 — полив и подкормка цветов

Гладиолусы относятся к тем цветам, которым нужен постоянный полив, особенно если на улице жарко. Поливать эти растения нужно один раз в два-три дня, а летом — ежедневно. Но чрезмерное количество влаги может заставить цветы гнить, поэтому надо обеспечить хороший дренаж.

Если вы посадили гладиолусы в супесчаной почве, их нужно обязательно подкармливать комплексными удобрениями. Дело в том, что такой вид почвы не держит достаточного количества питательных элементов.

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