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Підживлення тюльпанів навесні — чим і як удобрити квіти

22 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чим потрібно підживити тюльпани навесні 2025 — як це робити, поради садівникам
Людина, яка доглядає тюльпани на клумбі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна свідома садівниця прагне створити найкращу клумбу на своїй ділянці, і одними з квітів, які можуть це зробити, є тюльпани. Дізнайтеся, чим варто підживити ці рослини і як правильно це робити, щоб виростити гарні квіти.

Про це розповідають на каналі "Корисні Корисності" в YouTube.

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Тюльпани — це дуже гарні квіти різного кольору, які користуються особливою популярністю на клумбах. Але не завжди ці рослини виростають дійсно красивими і здоровими. Досвідчені дачники розповіли, як і чим варто удобрити тюльпани у весняну пору року.

Тюльпаны
Тюльпани різного кольору в саду. Фото: Decorexpro

Чим варто підживити тюльпани навесні

Квітникарка розповіла, що для підживлення тюльпанів потрібно змішати два види добрива — аміачну селітру і сульфат магнію. Перше підживлення цих квітів можна робити як у сухому вигляді, так і у вигляді приготовленої суміші. Цими добривами краще підживлювати тюльпани тоді, коли на них з’являються перші пагони, — зазвичай це березень або квітень.

На цьому етапі ці популярні рослини потребують азоту, який покращує ріст листя і зміцнює їхні стебла. 

Подкормка тюльпанов
Процес підживлення тюльпанів у саду. Фото: Gartenjournal.net

Як правильно підживлювати тюльпани

Те, як підживлювати тюльпани в саду, залежить від того, яка погода надворі та в якому стані ваш ґрунт. Наприклад, якщо на землі ще є талий сніг, а ґрунт вологий, добрива під тюльпани потрібно вносити в сухому вигляді. 

На один квадратний метр квітникарка рекомендує вносити по 15 грамів аміачної селітри і сульфату магнію. Розсипте змішане добриво у міжрядді тюльпанів та легенько заглибте його в ґрунт. Це потрібно зробити для того, щоб добриво розчинилося швидше.

Нагадаємо, ми писали про те, як зрозуміти, що вже можна зривати тюльпани в саду. 

Раніше ми розповідали про те, чому тюльпани не цвітуть і як врятувати рослини. 

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно доглядати півонії у саду навесні.

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16:52 У Туреччині затримали понад 300 людей під час протестів — фото

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