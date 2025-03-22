Чем нужно подкормить тюльпаны весной 2025 — как это делать, советы садоводам

Человек, который ухаживает за тюльпанами на клумбе. Фото: Pinterest

Каждый сознательный садовод стремится создать самую лучшую клумбу на своем участке, и одними из цветов, которые могут это сделать, являются тюльпаны. Узнайте, чем стоит подкормить эти растения и как правильно это делать, чтобы вырастить красивые цветы.

Об этом рассказывают на канале "Корисні Корисності" в YouTube.

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Тюльпаны — это очень красивые цветы разного цвета, которые пользуются особой популярностью на клумбах. Но не всегда эти растения вырастают действительно красивыми и здоровыми. Опытные дачники рассказали, как и чем стоит удобрить тюльпаны в весеннее время года.

Тюльпаны разного цвета в саду. Фото: Decorexpro

Чем стоит подкормить тюльпаны весной

Цветовод рассказала, что для подкормки тюльпанов нужно смешать два вида удобрения - аммиачную селитру и сульфат магния. Первую подкормку этих цветов можно делать как в сухом виде, так и в виде приготовленной смеси. Этими удобрениями лучше подкармливать тюльпаны тогда, когда на них появляются первые побеги, — обычно это март или апрель.

На этом этапе эти популярные растения нуждаются в азоте, который улучшает рост листьев и укрепляет их стебли.

Процесс подкормки тюльпанов в саду. Фото: Gartenjournal.net

Как правильно подкармливать тюльпаны

То, как подкармливать тюльпаны в саду, зависит от того, какая погода на улице и в каком состоянии ваша почва. Например, если на земле еще есть талый снег, а почва влажная, удобрения под тюльпаны нужно вносить в сухом виде.

На один квадратный метр цветовод рекомендует вносить по 15 грамм аммиачной селитры и сульфата магния. Рассыпьте смешанное удобрение в междурядье тюльпанов и слегка заглубите его в почву. Это нужно сделать для того, чтобы удобрение растворилось быстрее.

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