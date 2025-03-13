Що робити з півоніями навесні 2025, щоб виростити пишні квіти — поради садівникам

Жінка, яка збирає букет півоній у саду. Фото: Pinterest

Кожен досвідчений садівник, який вирощує на клумбі півонії, знає, як вони вміють прикрашати ділянку пишним цвітінням, але лише за умови правильного догляду. Ми розповідаємо, що треба робити з цими квітами в саду навесні, щоб вони тішили око своєю красою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Наведення ладу на клумбі

У березні, коли сніг тане, а нові паростки ще не з’явилися, необхідно розчистити територію. Приберіть всі залишки рослинності та сміття, які могли залишитися після зими. Для цього зберіть все опале листя та гілки на клумбі, а потім утилізуйте їх.

Щойно ви побачите перші паростки, обережно розпушіть ґрунт навколо рослин, щоб повітря краще поступало до коріння.

Процес розпушування ґрунту на городі. Фото: Freepik

Полив рослин

Півонії потребують регулярного і активного поливу, особливо навесні, коли вони рясно ростуть і розвиваються. Кожні десять днів на кожен кущ потрібно витрачати приблизно 30 літрів води. Так ви зможете контролювати оптимальну кількість вологи і надати півоніям потрібні умови для росту і розвитку.

Після поливу і дощу обов’язково розпушіть ґрунт, щоб коріння краще отримувало кисень.

Профілактична обробка

У період активного росту півоній обов’язково обробіть їх від грибкових хвороб та інших інфекцій. Для цього поливайте ґрунт навколо рослин слабим розчином марганцівки. За тиждень після цього обприскайте листя і стебла кущів бордоською сумішшю, щоб захистити їх від сірої гнилі та інших захворювань.

Півонії ніжного відтінку на клумбі. Фото: Pixabay

Підживлення рослин

Навесні обов’язково підживіть півонії, коли на них з’являться перші паростки. Це можна зробити настоєм коров'яку — для цього змішайте органічне добриво з водою у пропорції один до п’яти і залиште настоюватися на тиждень, а потім розбавте у співвідношенні один до десяти.

Також можете підживити квіти сумішшю сухих дріжджів, цукру і теплою води, яку потрібно залишити на кілька годин для активації дріжджів і розбавити з водою. Ще можете скористатися добривами із вмістом фосфору, калію і азоту.

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