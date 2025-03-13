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Как правильно ухаживать за пионами весной 2025 — полезные советы

13 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать с пионами весной 2025, чтобы вырастить пышные цветы — советы садоводам
Женщина, которая собирает букет пионов в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый опытный садовод, который выращивает на клумбе пионы, знает, как они умеют украшать участок пышным цветением, но лишь при условии правильного ухода. Мы рассказываем, что нужно делать с этими цветами в саду весной, чтобы они радовали глаз своей красотой.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Наведение порядка на клумбе

В марте, когда снег тает, а новые ростки еще не появились, необходимо расчистить территорию. Уберите все остатки растительности и мусор, которые могли остаться после зимы. Для этого соберите все опавшие листья и ветки на клумбе, а затем утилизируйте их.

Как только вы увидите первые ростки, осторожно разрыхлите почву вокруг растений, чтобы воздух лучше поступал к корням.

Рыхление почвы
Процесс рыхления почвы на огороде. Фото: Freepik

Полив растений

Пионы нуждаются в регулярном и активном поливе, особенно весной, когда они обильно растут и развиваются. Каждые десять дней на каждый куст нужно расходовать примерно 30 литров воды. Так вы сможете контролировать оптимальное количество влаги и предоставить пионам нужные условия для роста и развития.

После полива и дождя обязательно разрыхлите почву, чтобы корни лучше получали кислород.

Профилактическая обработка

В период активного роста пионов обязательно обработайте их от грибковых болезней и других инфекций. Для этого поливайте почву вокруг растений слабым раствором марганцовки. Через неделю после этого опрыскайте листья и стебли кустов бордоской смесью, чтобы защитить их от серой гнили и других заболеваний.

Пионы
Пионы нежного оттенка на клумбе. Фото: Pixabay

Подкормка растений

Весной обязательно подкормите пионы, когда на них появятся первые ростки. Это можно сделать настоем коровяка — для этого смешайте органическое удобрение с водой в пропорции один к пяти и оставьте настаиваться на неделю, а затем разбавьте в соотношении один к десяти.

Также можете подкормить цветы смесью сухих дрожжей, сахара и теплой воды, которую нужно оставить на несколько часов для активации дрожжей и разбавить с водой. Еще можете воспользоваться удобрениями с содержанием фосфора, калия и азота.

Напомним, мы писали о том, какие растения можно посадить возле пионов в саду.

Ранее мы рассказывали о том, как можно вырастить пышные пионы на клумбе.

Также мы сообщали о том, почему нельзя обрезать пионы после цветения.

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