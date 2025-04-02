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Як варто обрізати гортензію навесні 2025 — поради садівникам

2 квітня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як обрізати гортензію навесні 2025, щоб вона пишно цвіла — корисні поради садівникам
Людина, яка зрізає гортензію. Фото: Gardening Know How
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна справжня господиня знає, що гортензії — це дуже гарні квіти з пишними суцвіттями, але такого результату не так вже і легко досягти. Дізнайтеся, як правильно обрізати ці популярні рослини навесні 2025 року, щоб вони прикрасили клумбу своїм розкішним цвітінням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Суцвіття на гортензії самі по собі не з’являються потрібного розміру, тому ці квіти необхідно доглядати. Особливо це важливо робити навесні, коли ці рослини починають активно квітнути. Зокрема, йдеться про обрізку, яку варто проводити, щоб виростити найгарніші квіти.

Якщо ви хочете зібрати красивий букет гортензій з власної клумби, дізнайтеся, як потрібно обрізати суцвіття у весняну пору року.

Гортензии
Гортензії синього і рожевого кольорів. Фото: Pinterest

Як підстригати гортензії навесні для пишного цвітіння

Щоб кущ цієї квітки виріс красивим, його необхідно правильно обрізати навесні. Щоб це зробити, скористайтеся секатором, але обов’язково спочатку продезінфікуйте його. Щоб правильно обрізати цю квітку, зробіть наступне:

  • Обріжте всі гілки, які виросли тонкими і наросли на головних пагонах
  • Приберіть всі пагони, які підмерзли і висохли
  • Обріжте всі великі гілки так, щоб прибрати дві-три бруньки і зріз над брунькою становив 0,5 сантиметрів
  • Видаліть всі гілки, які ростуть всередину куща рослини
Обрезка гортензии
Процедура обрізки гортензії в саду. Фото: Hortenzia Garden

Чим корисна санітарна обрізка для гортензії

Такий вид обрізки навесні дозволяє кущам гортензій оновлюватися і активізувати процеси нарощування пагонів і появи суцвіть. Це, в свою чергу, підтримує декоративність цих рослин і омолоджує кущі квітів.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити найгарнішу гортензію на клумбі. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити біля гортензій на клумбі. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити троянди в саду навесні для пишного цвітіння.

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