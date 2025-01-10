Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Ніколи не садіть гортензію біля будинку — чим це небезпечно arrow

Ніколи не садіть гортензію біля будинку — чим це небезпечно

10 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Чому небезпечно садити гортензію біля будинку — чим вона шкідлива
Людина, яка доглядає гортензію в саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Багато господинь садять гортензію на ділянці тому, що вона у період свого цвітіння прикрашає сад і буквально перетворює його на справжній райський куточок. Але висаджувати цю квітку біля будинку небезпечно, а чому саме, читайте в нашому матеріалі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

У Японії ця рослина вважається символом подяки, кохання, почуттів і смиренності, в США гортензія символізує добробут і процвітання, а ось європейці вірять, що ця квітка — це символ поваги, вічного кохання, жіночності та краси.

Древовидная гортензия
Деревовидна гортензія білого кольору в саду. Фото: Pinterest

Попри це, гортензія вважається доволі небезпечною рослиною, тому садити її краще якнайдалі від будинку. Ми розповідаємо, чому не можна висаджувати цю популярну квітку просто біля свого будинку і чим це небезпечно для вашого життя.

Чому гортензію краще не садити поруч із будинком

Фахівці не радять садити цю рослину біля будинку, адже деякі види цієї квітки вважаються отруйними. Наприклад, крупнолиста гортензія має у своєму складі багато ціаніду, тому вона вважається токсичною, а якщо її додавати у їжу, то можна отримати серйозне харчове отруєння.

До того ж, всі частини цієї рослини містять багато кремнію, через який на шкірі та слизових оболонках з’являється подразнення. А ще до складу цієї популярної рослини входить лектин, який провокує виникнення нудоти, діареї і блювоти.

Гортензия
Пишна біла гортензія у руці. Фото: скриншот з YouTube

Якщо у вас є маленькі діти, стежте за тим, щоб вони не чіпали гортензію, а, тим паче, не проковтнули її листя. Якщо ви помітили, що це сталося, терміново звертайтеся по медичну допомогу, інакше можуть виникнути серйозні проблеми.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити біля гортензій у саду. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно обрізати гортензію, щоб виростити пишні квіти. 

Також ми повідомляли про те, які рослини краще не садити у квітнику в саду.

рослини квіти поради небезпека шкода гортензія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:31 Доплати за науку — чи отримують за це гроші військові

05:22 Трамп заявив, що Путін чекає зустрічі — коли це може статись

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де буде сніг

04:30 Жительку Тернополя судитимуть за допомогу ухилянтам

04:10 Метапневмовірус вже у Києві — що кажуть епідеміологи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють створювати відеоконтент

Термінова новина

03:20 Біля Черкас було чутно вибух — що відомо

Термінова новина

02:55 Удруге за ніч — чому оголосили тривогу на Київщині

02:42 АЗОВ та 3 ОШБр показали, як ефективно знищують окупантів РФ

05:31 Доплати за науку — чи отримують за це гроші військові

05:22 Трамп заявив, що Путін чекає зустрічі — коли це може статись

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де буде сніг

04:30 Жительку Тернополя судитимуть за допомогу ухилянтам

04:10 Метапневмовірус вже у Києві — що кажуть епідеміологи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють створювати відеоконтент

Термінова новина

03:20 Біля Черкас було чутно вибух — що відомо

Термінова новина

02:55 Удруге за ніч — чому оголосили тривогу на Київщині

02:42 АЗОВ та 3 ОШБр показали, як ефективно знищують окупантів РФ

Термінова новина

02:35 У Києві уламки "Шахеда" влучили в багатоповерхівку

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності