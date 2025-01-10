Чому небезпечно садити гортензію біля будинку — чим вона шкідлива

Людина, яка доглядає гортензію в саду. Фото: Pinterest

Багато господинь садять гортензію на ділянці тому, що вона у період свого цвітіння прикрашає сад і буквально перетворює його на справжній райський куточок. Але висаджувати цю квітку біля будинку небезпечно, а чому саме, читайте в нашому матеріалі.

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У Японії ця рослина вважається символом подяки, кохання, почуттів і смиренності, в США гортензія символізує добробут і процвітання, а ось європейці вірять, що ця квітка — це символ поваги, вічного кохання, жіночності та краси.

Деревовидна гортензія білого кольору в саду. Фото: Pinterest

Попри це, гортензія вважається доволі небезпечною рослиною, тому садити її краще якнайдалі від будинку. Ми розповідаємо, чому не можна висаджувати цю популярну квітку просто біля свого будинку і чим це небезпечно для вашого життя.

Чому гортензію краще не садити поруч із будинком

Фахівці не радять садити цю рослину біля будинку, адже деякі види цієї квітки вважаються отруйними. Наприклад, крупнолиста гортензія має у своєму складі багато ціаніду, тому вона вважається токсичною, а якщо її додавати у їжу, то можна отримати серйозне харчове отруєння.

До того ж, всі частини цієї рослини містять багато кремнію, через який на шкірі та слизових оболонках з’являється подразнення. А ще до складу цієї популярної рослини входить лектин, який провокує виникнення нудоти, діареї і блювоти.

Пишна біла гортензія у руці. Фото: скриншот з YouTube

Якщо у вас є маленькі діти, стежте за тим, щоб вони не чіпали гортензію, а, тим паче, не проковтнули її листя. Якщо ви помітили, що це сталося, терміново звертайтеся по медичну допомогу, інакше можуть виникнути серйозні проблеми.

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