Почему опасно сажать гортензию возле дома — чем она вредна

Человек, который ухаживает за гортензией в саду. Фото: Pinterest

Многие хозяйки сажают гортензию на участке потому, что она в период своего цветения украшает сад и буквально превращает его в настоящий райский уголок. Но высаживать этот цветок возле дома опасно, а почему именно, читайте в нашем материале.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

В Японии это растение считается символом благодарности, любви, чувств и смирения, в США гортензия символизирует благополучие и процветание, а вот европейцы верят, что этот цветок — это символ уважения, вечной любви, женственности и красоты.

Древовидная гортензия белого цвета в саду. Фото: Pinterest

Несмотря на это, гортензия считается довольно опасным растением, поэтому сажать ее лучше подальше от дома. Мы рассказываем, почему нельзя высаживать этот популярный цветок прямо возле своего дома и чем это опасно для вашей жизни.

Почему гортензию лучше не сажать рядом с домом

Специалисты не советуют сажать это растение возле дома, ведь некоторые виды этого цветка считаются ядовитыми. Например, крупнолистная гортензия имеет в своем составе много цианида, поэтому она считается токсичной, а если ее добавлять в пищу, то можно получить серьезное пищевое отравление.

К тому же, все части этого растения содержат много кремния, из-за которого на коже и слизистых оболочках появляется раздражение. А еще в состав этого популярного растения входит лектин, который провоцирует возникновение тошноты, диареи и рвоты.

Пышная белая гортензия в руке. Фото: скриншот с YouTube

Если у вас есть маленькие дети, следите за тем, чтобы они не трогали гортензию, а, тем более, не проглотили ее листья. Если вы заметили, что это произошло, срочно обращайтесь за медицинской помощью, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле гортензий в саду.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно обрезать гортензию, чтобы вырастить пышные цветы.

Также мы сообщали о том, какие растения лучше не сажать в цветнике в саду.