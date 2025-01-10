Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Никогда не сажайте гортензию возле дома — чем это опасно arrow

Никогда не сажайте гортензию возле дома — чем это опасно

10 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему опасно сажать гортензию возле дома — чем она вредна
Человек, который ухаживает за гортензией в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие хозяйки сажают гортензию на участке потому, что она в период своего цветения украшает сад и буквально превращает его в настоящий райский уголок. Но высаживать этот цветок возле дома опасно, а почему именно, читайте в нашем материале.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

В Японии это растение считается символом благодарности, любви, чувств и смирения, в США гортензия символизирует благополучие и процветание, а вот европейцы верят, что этот цветок — это символ уважения, вечной любви, женственности и красоты.

Древовидная гортензия
Древовидная гортензия белого цвета в саду. Фото: Pinterest

Несмотря на это, гортензия считается довольно опасным растением, поэтому сажать ее лучше подальше от дома. Мы рассказываем, почему нельзя высаживать этот популярный цветок прямо возле своего дома и чем это опасно для вашей жизни.

Почему гортензию лучше не сажать рядом с домом

Специалисты не советуют сажать это растение возле дома, ведь некоторые виды этого цветка считаются ядовитыми. Например, крупнолистная гортензия имеет в своем составе много цианида, поэтому она считается токсичной, а если ее добавлять в пищу, то можно получить серьезное пищевое отравление.

К тому же, все части этого растения содержат много кремния, из-за которого на коже и слизистых оболочках появляется раздражение. А еще в состав этого популярного растения входит лектин, который провоцирует возникновение тошноты, диареи и рвоты.

Гортензия
Пышная белая гортензия в руке. Фото: скриншот с YouTube

Если у вас есть маленькие дети, следите за тем, чтобы они не трогали гортензию, а, тем более, не проглотили ее листья. Если вы заметили, что это произошло, срочно обращайтесь за медицинской помощью, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле гортензий в саду.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно обрезать гортензию, чтобы вырастить пышные цветы.

Также мы сообщали о том, какие растения лучше не сажать в цветнике в саду.

растения цветы советы опасность вред гортензия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — где будет снег

04:30 Жительницу Тернополя будут судить за помощь уклонистам

04:10 Метапневмовирус уже в Киеве — что говорят эпидемиологи

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

03:26 В "Азове" нужны люди, которые умеют создавать видеоконтент

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

03:20 Возле Черкасс был слышен взрыв — что известно

Срочная новость

02:55 Второй раз за ночь — почему объявили тревогу на Киевщине

02:42 АЗОВ и 3 ОШБр показали, как эффективно уничтожают оккупантов РФ

Срочная новость

02:35 В Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку

02:30 Как узнать, почему вы оказались в розыске ТЦК — объясняют юристы

05:05 Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — где будет снег

04:30 Жительницу Тернополя будут судить за помощь уклонистам

04:10 Метапневмовирус уже в Киеве — что говорят эпидемиологи

03:26 В "Азове" нужны люди, которые умеют создавать видеоконтент

Срочная новость

03:20 Возле Черкасс был слышен взрыв — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

02:55 Второй раз за ночь — почему объявили тревогу на Киевщине

02:42 АЗОВ и 3 ОШБр показали, как эффективно уничтожают оккупантов РФ

Срочная новость

02:35 В Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку

02:30 Как узнать, почему вы оказались в розыске ТЦК — объясняют юристы

Срочная новость

02:10 В Киеве прогремели взрывы — что известно об обстреле

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия