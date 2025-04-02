Как обрезать гортензию весной 2025, чтобы она пышно цвела — полезные советы садоводам

Человек, который срезает гортензию. Фото: Gardening Know How

Каждая настоящая хозяйка знает, что гортензии — это очень красивые цветы с пышными соцветиями, но такого результата не так уж и легко достичь. Узнайте, как правильно обрезать эти популярные растения весной 2025 года, чтобы они украсили клумбу своим роскошным цветением.

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Соцветия на гортензии сами по себе не появляются нужного размера, поэтому за этими цветами необходимо ухаживать. Особенно это важно делать весной, когда эти растения начинают активно цвести. В частности, речь идет об обрезке, которую стоит проводить, чтобы вырастить красивые цветы.

Если вы хотите собрать красивый букет гортензий с собственной клумбы, узнайте, как нужно обрезать соцветия в весеннее время года.

Гортензии синего и розового цветов. Фото: Pinterest

Как подстригать гортензии весной для пышного цветения

Чтобы куст этого цветка вырос красивым, его необходимо правильно обрезать весной. Чтобы это сделать, воспользуйтесь секатором, но обязательно сначала продезинфицируйте его. Чтобы правильно обрезать этот цветок, сделайте следующее:

Обрежьте все ветки, которые выросли тонкими и наросли на главных побегах

Уберите все побеги, которые подмерзли и высохли

Обрежьте все крупные ветки так, чтобы убрать две-три почки и срез над почкой составлял 0,5 сантиметров

Удалите все ветки, которые растут внутрь куста растения

Процедура обрезки гортензии в саду. Фото: Hortenzia Garden

Чем полезна санитарная обрезка для гортензии

Такой вид обрезки весной позволяет кустам гортензий обновляться и активизировать процессы наращивания побегов и появления соцветий. Это, в свою очередь, поддерживает декоративность этих растений и омолаживает кусты цветов.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить самую красивую гортензию на клумбе.

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