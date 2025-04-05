Как вырастить здоровую рассаду петуний — пошаговая инструкция, советы садоводам

Человек, который ухаживает за петуниями в саду. Фото: Freepik

Каждая хозяйка, которая занимается выращиванием растений, знает, что петунии — это очень красивые цветы, но выращивать их можно только через рассаду. Опытные садоводы рассказали, как можно вырастить красивую и здоровую рассаду этих популярных растений.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Как можно вырастить красивую рассаду петуний

Шаг первый — сроки посадки

В идеале сеять петунии на рассаду в конце февраля или в начале марта, но посадка именно в первый месяц весны помогает рассаде вырасти крепче и увеличивает ее шансы лучше приживаться.

Выращивание рассады петуний на окне. Фото: Pinterest

Шаг второй — выбор почвы

Запомните, что на рассаде петунии должна быть рыхлая и не кислая почва, в составе которой есть много питательных элементов. Опытные садоводы рекомендуют купить специальные субстраты в магазинах или сделать их собственноручно.

Если вы не хотите тратить много денег на покупку субстратов и желаете приготовить их самостоятельно, вам нужно смешать между собой такие удобрения, как:

Торф и перегной

Дерновая земля — две части

Мелкий речной песок — небольшое количество

Смешайте перегной и торф с дерновой землей и добавьте туда речной песок, чтобы улучшить рыхлость почвы на рассаде, а также попадание кислорода и воды к корням растений.

Шаг третий — посев семян

Чтобы правильно посеять петунии, разложите семена этих цветов на поверхности земли и опрыскайте их водой из пульверизатора. Ни в коем случае нельзя поливать эту рассаду после посева семян, а почву надо увлажнить заранее.

Посев семян петуний на рассаду. Фото: Gardener`s Path

Шаг четвертый — полив рассады

Петунии — это очень маленькие цветы, поэтому поливами их можно с легкостью повредить. Но опытные дачники рекомендуют делать это с помощью обычного шприца. Ни в коем случае не переувлажняйте почву, ведь от этого петунии начнут гнить.

Шаг пятый — прищипывание растений

Как только вы заметили шесть листьев, можете начинать прищипывать рассаду двумя методами:

Пальцами

Ножницами — обрежьте верхнюю часть и точку роста

Затем внимательно следите за новыми побегами, которые где-то через две недели также можно прищепить.

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