Чому бутони троянд стали темними — причини, як врятувати квіти, поради садівникам

Людина, яка обрізає троянди в саду. Фото: Pinterest

Садівники, в яких починають темніти троянди, одразу вважають, що з цими квітами доведеться прощатися, але можна ще виправити цю ситуацію. Якщо у вас виникла ця проблема, дізнайтеся, які причини цього і як можна врятувати ці рослини швидко і легко.

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Троянди — це дуже красиві квіти, які можуть зробити будь-яку клумбу привабливою. Але, на жаль, буває так, що ці рослини страждають від різних захворювань і починають втрачати свою красу. Зокрема, бутони троянд стають спочатку коричневими, а потім — чорними.

Якщо ви помітили, що ця проблема торкнулася і ваших троянд, терміново виправляйте її. А щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, чому виникла ця ситуація і як можна врятувати квіти.

Цвітіння троянд рожевого кольору. Фото: Decorexpro

Чому бутони троянд стають чорними

Троянди змінюють свій колір через умови, в яких вони вирощуються. По-перше, це — волога, а по-друге — надмірно густа посадка цих квітів на клумбу. Все це призводить до того, що цим популярним квітам просто не вистачає освітлення і повітря.

Бутони, до речі, також змінюють свій відтінок, тому важливий комплексний підхід до догляду рослин.

Бутони троянд, які почали засихати. Фото: Decorexpro

Як можна врятувати почорнілі троянди

Якщо у вас виникла ця проблема, по-перше, зверніть увагу на стан свого ґрунту, на якому ви вирощуєте квіти, — він повинен бути рихлим. Якщо земля у вас не така, як треба, зробіть повторну маніпуляцію. Також корисно буде замульчувати і обробити квіти від різних шкідників та інфекцій.

Садівники з досвідом рекомендують зміцнювати імунну систему цих рослин, щоб вони стійкіше витримували поганий вплив зовні. Ще важливо поливати троянди, додаючи туди як сухий, так і рідкий калій.

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