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Бутони троянд почали темніти — чому і що з цим варто робити

3 квітня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чому бутони троянд стали темними — причини, як врятувати квіти, поради садівникам
Людина, яка обрізає троянди в саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Садівники, в яких починають темніти троянди, одразу вважають, що з цими квітами доведеться прощатися, але можна ще виправити цю ситуацію. Якщо у вас виникла ця проблема, дізнайтеся, які причини цього і як можна врятувати ці рослини швидко і легко.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Троянди — це дуже красиві квіти, які можуть зробити будь-яку клумбу привабливою. Але, на жаль, буває так, що ці рослини страждають від різних захворювань і починають втрачати свою красу. Зокрема, бутони троянд стають спочатку коричневими, а потім — чорними.

Якщо ви помітили, що ця проблема торкнулася і ваших троянд, терміново виправляйте її. А щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, чому виникла ця ситуація і як можна врятувати квіти.

Розы
Цвітіння троянд рожевого кольору. Фото: Decorexpro

Чому бутони троянд стають чорними

Троянди змінюють свій колір через умови, в яких вони вирощуються. По-перше, це — волога, а по-друге — надмірно густа посадка цих квітів на клумбу. Все це призводить до того, що цим популярним квітам просто не вистачає освітлення і повітря. 

Бутони, до речі, також змінюють свій відтінок, тому важливий комплексний підхід до догляду рослин.

Бутоны роз
Бутони троянд, які почали засихати. Фото: Decorexpro

Як можна врятувати почорнілі троянди

Якщо у вас виникла ця проблема, по-перше, зверніть увагу на стан свого ґрунту, на якому ви вирощуєте квіти, — він повинен бути рихлим. Якщо земля у вас не така, як треба, зробіть повторну маніпуляцію. Також корисно буде замульчувати і обробити квіти від різних шкідників та інфекцій.

Садівники з досвідом рекомендують зміцнювати імунну систему цих рослин, щоб вони стійкіше витримували поганий вплив зовні. Ще важливо поливати троянди, додаючи туди як сухий, так і рідкий калій. 

Нагадаємо, ми писали про те, як обрізати троянди навесні для пишного цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як врятувати троянду, яка перетворюється на шипшину. 

Також ми повідомляли про те, для чого потрібно закопувати цвях у горщик із трояндою.

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