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Бутоны роз начали темнеть — почему и что с этим стоит делать

3 апреля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему бутоны роз стали темными — причины, как спасти цветы, советы садоводам
Человек, который обрезает розы в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Садоводы, у которых начинают темнеть розы, сразу считают, что с этими цветами придется прощаться, но можно еще исправить эту ситуацию. Если у вас возникла эта проблема, узнайте, каковы причины этого и как можно спасти эти растения быстро и легко.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Розы — это очень красивые цветы, которые могут сделать любую клумбу привлекательной. Но, к сожалению, бывает так, что эти растения страдают от различных заболеваний и начинают терять свою красоту. В частности, бутоны роз становятся сначала коричневыми, а затем — черными.

Если вы заметили, что эта проблема коснулась и ваших роз, срочно исправляйте ее. А чтобы не допустить ошибку, узнайте, почему возникла эта ситуация и как можно спасти цветы.

Розы
Цветение роз розового цвета. Фото: Decorexpro

Почему бутоны роз становятся черными

Розы меняют свой цвет из-за условий, в которых они выращиваются. Во-первых, это — влага, а во-вторых — чрезмерно густая посадка этих цветов на клумбу. Все это приводит к тому, что этим популярным цветам просто не хватает освещения и воздуха.

Бутоны, кстати, также меняют свой оттенок, поэтому важен комплексный подход к уходу за растениями.

Бутоны роз
Бутоны роз, которые начали засыхать. Фото: Decorexpro

Как можно спасти почерневшие розы

Если у вас возникла эта проблема, во-первых, обратите внимание на состояние своего грунта, на котором вы выращиваете цветы, — он должен быть рыхлым. Если земля у вас не такая, как надо, сделайте повторную манипуляцию. Также полезно будет замульчировать и обработать цветы от различных вредителей и инфекций.

Садоводы с опытом рекомендуют укреплять иммунную систему этих растений, чтобы они устойчивее выдерживали плохое влияние извне. Еще важно поливать розы, добавляя туда как сухой, так и жидкий калий.

Напомним, мы писали о том, как обрезать розы весной для пышного цветения.

Ранее мы рассказывали о том, как спасти розу, которая превращается в шиповник.

Также мы сообщали о том, для чего нужно закапывать гвоздь в горшок с розой.

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