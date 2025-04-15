Какой цветок называют королевой сада — об этом мало кто знает

Женщина выбирает цветы для сада. Фото: freepik.com

Наверняка в каждом саду есть такое растение, которое притягивает взгляды своей красотой и изысканностью, а также завораживает ароматом. Цветок, о котором далее пойдет речь, веками вдохновляет поэтов, художников и парфюмеров, а его символика глубоко укоренена в культуре многих народов. Он украшает торжества, дарится как знак самых искренних чувств и даже используется в народной медицине. Не удивительно, что он получил титул королевы сада.

О каком цветке идет речь и какие факты о нем вы точно не знали, читайте далее в нашей познавательной и интересной статье.

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Какой цветок называют королевой сада

Так, речь идет о всем известной розе. Этот роскошный цветок получил свой королевский титул благодаря сочетанию изящной красоты, богатой истории и глубокой символики.

Розовая роза в саду. Фото: stock.adobe.com

Точно сказать, когда и где именно впервые появилась роза, к сожалению, невозможно. Версии ученых разнятся. Есть артефакты, найденные на острове Крит, которые утверждают, что женщины носили украшения в виде розы еще 3 тыс. лет до нашей эры.

Ее активно выращивали в Древнем Риме, она служила лекарственным средством, декором, ее употребляли в пищу, в частности изготавливали вино. Традиционно лепестками роз покрывали ложе молодоженов. Древние греки считали розу цветком Афродиты. Греки изображали ее на своих монетах, а на свадьбах на голову невесты надевали венок из роз.

А древнеиндийская богиня красоты и любви Лакшми, если верить мифологии, и вовсе появилась из бутона розы, когда Вишну поцелуем разбудил свою будущую жену.

В Средневековье розы были символом роскоши и богатства. В XV-XVII веках роза стала одним из важнейших символов в европейской геральдике: ее появление на любом гербе указывало на благородство, милосердие и высокое происхождение.

Сегодня существует более 30 тыс. сортов роз, поражающих многообразием форм, цветов и ароматов. Ее лепестки используют для изготовления розового масла, которое входит в состав 98% женской парфюмерии.

Роза плетистая Antike. Фото: svitroslyn.ua

Народные приметы о розе

В народных верованиях роза символизирует любовь, благополучие и защиту. Считается, что розы в доме очищают атмосферу, помогают избегать ссор и даже предупреждают о грядущих неприятностях: если растение начинает увядать без видимой причины, это может свидетельствовать о проблемах в отношениях или со здоровьем.

Также существует поверье, что если подаренные розы дают ростки в вазе, это обещает приятное продолжение отношений. Зато засушенные цветы не рекомендуется хранить, поскольку они могут нести негативную энергетику.

Розы в саду — какие виды самые популярные

Популярность розы среди садоводов обусловлена многообразием форм, цветов и ароматов, а также способностью адаптироваться к различным условиям выращивания. Среди тысяч сортов существуют группы, которые особенно ценятся за декоративность, устойчивость и длительное цветение.

Популярные виды садовых роз:

1. Чайно-гибридные розы

Это самая распространенная группа, известная крупными, ароматными цветами и элегантной формой. Кусты обычно достигают 80-100 см в высоту, а цветки — 8-12 см в диаметре. Цветут с июня до осенних холодов.

Сорт розы Gloria Dei. Фото: google.com

2. Розы флорибунда

Эти розы отличаются обильным цветением и устойчивостью к болезням. Цветки собраны в соцветия, что обеспечивает пышное цветение в течение всего лета. Обычно цветы диаметром 8-10 см, кусты высотой 80-100 см.

Сорт розы Blue Eden. Фото: google.com

3. Плетистые розы (клаймберы)

Идеальны для вертикального озеленения — арок, пергол, стен. Они имеют длинные побеги и обильное цветение. Есть сорта устойчивые к болезням и морозам. Цветки могут быть как совсем маленькие, так и среднего размера диаметром 7-8 см.

Плетистая роза на доме. Фото: desertcart.com.om

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