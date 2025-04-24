Унікальну квітку з Червоної книги помітили в Україні — фото рідкісного явища

Жінки розглядають рослини у лісі. Фото: kryscina.com

Весна у самому розпалі, і цього року вона піднесла українцям справжнє диво природи — у Дніпропетровській області знайшли унікальну квітку, яка занесена до Червоної книги України. Це надзвичайно рідкісна рослина, яку за все життя пощастить побачити лише одиницям.

Дивовижними фотографіями квітки поділився Eugene Shnaider у соціальній мережі Facebook. Згодом його знімки почали активно поширювати у соцмережах та ЗМІ.

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Так, зняти на камеру вдалося один з різновидів сон-трави, але з надзвичайно рідкісним рожевим забарвленням. Ця рослина занесена до Червоної книги України.

Відомо, що рожеву сон-траву знайшли в околицях Криворізького району, неподалік сіл Недайвода та Лозуватка, а саме в заповідній зоні Балка Північна Червона.

Сон-трава рожевого кольору. Фото: Eugene Shnaider

Сон-трава рожевого кольору. Фото: Eugene Shnaider

Чим особлива ця квітка

Сон-трава (Pulsatilla) — багаторічна рослина з родини жовтецевих. У природі зазвичай зустрічаються фіолетові чи лілові її відтінки. Водночас рожеве забарвлення — надзвичайна рідкість. Тож, квіти цього кольору можна вважати справжнім ботанічним феноменом.

Сон-трава рожевого кольору. Фото: Eugene Shnaider

Де ще росте сон-трава в Україні

Сон-траву також можна зустріти й в інших регіонах нашої країни. Зростає переважно у соснових лісах, на узліссях, лучно-степових трав'янистих місцинах, на вапнякових та гранітних схилах.

Рослина надзвичайно поширена у Західному Поділлі та Прикарпатті, зокрема там росте сон великий (Pulsatilla grandis).

У Дністровському регіональному ландшафтному парку ростуть декілька видів: сон великий, сон розкритий, сон чорніючий.

Також ця квітка росте в Національному природному парку "Тузловські лимани" в Одеській області.

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