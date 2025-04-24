Уникальный цветок из Красной книги заметили в Украине — фото редкого явления

В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни
Весна в самом разгаре и в этом году она преподнесла украинцам настоящее чудо природы — в Днепропетровской области нашли уникальный цветок, который занесен в Красную книгу Украины. Это очень редкое растение, которое за всю жизнь посчастливится увидеть лишь единицам.
Удивительными фотографиями цветка поделился Eugene Shnaider в социальной сети Facebook. Впоследствии его снимки начали активно распространять в соцсетях и СМИ.
Уникальный цветок из Красной книги — что это и как выглядит
Так, снять на камеру удалось одну из разновидностей сон-травы, но с чрезвычайно редкой розовой окраской. Это растение, занесенное в Красную книгу Украины.
Известно, что розовую сон-траву нашли в окрестностях Криворожского района, недалеко от сел Недайвода и Лозоватка, а именно в заповедной зоне Балка Северная Красная.
Чем особенный этот цветок
Сон-трава (Pulsatilla) — многолетнее растение из семейства лютиковых. В природе обычно встречаются фиолетовые или лиловые ее оттенки. В то же время розовая окраска — чрезвычайная редкость. Поэтому, цветы этого цвета можно считать настоящим ботаническим феноменом.
Где еще растет сон-трава в Украине
Сон-траву можно встретить и в других регионах нашей страны. Растет преимущественно в сосновых лесах, на опушках, лугово-степных травянистых местах, на известняковых и гранитных склонах.
Растение чрезвычайно распространено в Западном Подолье и Прикарпатье, в частности там растет сон большой (Pulsatilla grandis).
В Днестровском региональном ландшафтном парке растут несколько видов: сон большой, сон раскрытый, сон чернеющий.
Также этот цветок растет в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области.
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