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В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни

24 апреля 2025 07:42
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Уникальный цветок из Красной книги заметили в Украине — фото редкого явления
Женщины рассматривают растения в лесу. Фото: kryscina.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Весна в самом разгаре и в этом году она преподнесла украинцам настоящее чудо природы — в Днепропетровской области нашли уникальный цветок, который занесен в Красную книгу Украины. Это очень редкое растение, которое за всю жизнь посчастливится увидеть лишь единицам.

Удивительными фотографиями цветка поделился Eugene Shnaider в социальной сети Facebook. Впоследствии его снимки начали активно распространять в соцсетях и СМИ.

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Так, снять на камеру удалось одну из разновидностей сон-травы, но с чрезвычайно редкой розовой окраской. Это растение, занесенное в Красную книгу Украины.

Известно, что розовую сон-траву нашли в окрестностях Криворожского района, недалеко от сел Недайвода и Лозоватка, а именно в заповедной зоне Балка Северная Красная.

 

Унікальну квітку з Червоної книги помітили в Україні — фото рідкісного явища
Сон-трава розового цвета. Фото: Eugene Shnaider
В Україні зацвіла рідкісна квітка з Червоної книги
Сон-трава розового цвета. Фото: Eugene Shnaider

Чем особенный этот цветок

Сон-трава (Pulsatilla) — многолетнее растение из семейства лютиковых. В природе обычно встречаются фиолетовые или лиловые ее оттенки. В то же время розовая окраска — чрезвычайная редкость. Поэтому, цветы этого цвета можно считать настоящим ботаническим феноменом.

 

У Дніпропетровській області знайшли унікальну квітку
Сон-трава розового цвета. Фото: Eugene Shnaider

Где еще растет сон-трава в Украине

Сон-траву можно встретить и в других регионах нашей страны. Растет преимущественно в сосновых лесах, на опушках, лугово-степных травянистых местах, на известняковых и гранитных склонах.

Растение чрезвычайно распространено в Западном Подолье и Прикарпатье, в частности там растет сон большой (Pulsatilla grandis).

В Днестровском региональном ландшафтном парке растут несколько видов: сон большой, сон раскрытый, сон чернеющий.

Также этот цветок растет в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области.

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Украина растения цветы сон Красная книга
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08:03 ИИ по-европейски — бизнес в Восточной Европе меняет правила игры

07:54 США подтвердили поддержку суверенитета и мира Украины и России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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