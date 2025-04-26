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Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

26 апреля 2025 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Цветок смерти, который нельзя держать дома — это растение несет разлуку
Девушка читает книгу о растениях. Фото: pexels.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Комнатные растения — не только украшение интерьера, но и источник уюта, хорошего настроения и гармонии в доме. Однако не все цветы одинаково безопасны: некоторые из них, как говорят народные приметы, могут приносить в дом негативную энергетику, одиночество или даже страшную беду.

Новини.LIVE делится с вами, какое комнатное растение называют "цветком смерти" и "мужчиногоном". Его название знакомо многим, а вид — действительно впечатляет, однако народная мудрость советует быть осторожными и не держать его дома.

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Какое растение назвали цветком смерти и почему

Опытные цветоводы хорошо знают, что не все комнатные растения одинаково полезны. Некоторые из них, несмотря на свою декоративность, могут негативно влиять на атмосферу в доме. Одним из таких считается китайская роза, или гибискус.

Именно ее в народе часто называют цветком смерти. Как утверждают народные приметы, гибискус может стать предвестником скорой гибели или ужасного несчастья, если растение зацветет раньше, чем обычно.

 

 

Какое растение назвали цветком смерти и почему
Китайская роза в комнате. Фото: istockphoto.com

Почему китайскую розу не стоит держать в доме — народные приметы и суеверия

Кроме ассоциаций со смертью, китайская роза имеет еще несколько мистических "титулов", из-за которых многие отказываются выращивать ее дома:

  1. Цветок одиночества или "мужегон" — среди женщин распространено поверье, что это растение "отталкивает" мужчин, ухудшает отношения и мешает найти пару.
  2. Источник конфликтов — некоторые люди убеждены, что гибискус в доме провоцирует ссоры, недоразумения и эмоциональное напряжение.

 

Почему китайскую розу не стоит держать в доме — народные приметы и суеверия
Желтый гибискус в горшке. Фото: istockphoto.com

Стоит ли верить приметам

Научных доказательств о вреде гибискуса для психического или физического здоровья нет. Но влияние растений на энергетику дома — тема тонкая.

Если вы уязвимы к суевериям или просто хотите создать максимально гармоничное пространство, возможно, стоит избегать этого цветка в своем доме. Ведь иногда лучше прислушиваться к интуиции — даже если речь идет об обычном комнатном растении.

Ранее мы писали, какой популярный цветок в горшке опасно держать дома из-за риска серьезных аллергий.

Напомним, мы рассказывали, какой цветок называют королевой сада и почему.

Также мы делились, что в Украине нашли уникальный цветок, который занесен в Красную книгу.

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12:45 Кардинал произнес речь во время похорон Папы — что сказал

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