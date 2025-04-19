Пільги для людей з III групою інвалідності — як допомагатиме держава в травні

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні громадяни з інвалідністю мають доступ до широкого спектра державних пільг. Щоб скористатися ними, потрібно мати офіційне посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю, або інший документ, що засвідчує право на соціальну підтримку згідно з чинним законодавством.

Про те, які пільги будуть доступні українцям з III групою інвалідності в травні 2025, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи мають люди з III групою інвалідності пільги на роботі

Люди з інвалідністю третьої групи мають право на працевлаштування, однак лише за полегшених умов праці. Роботодавці зобов'язані створити належні умови, адаптовані до потреб таких працівників. Також вони повинні забезпечити спеціально обладнані робочі місця.

Відмова в працевлаштуванні на підставі інвалідності заборонена, якщо кандидат відповідає вимогам посади. Крім того, люди з III групою інвалідності мають певні трудові переваги:

дві додаткові доби до щорічної оплачуваної відпустки;

14-денна оплачувана додаткова відпустка для осіб, які мають статус ветерана війни;

за бажанням — відпустка без збереження зарплати тривалістю до 30 днів на рік.

Житлові пільги для осіб з III групою інвалідності

Такі громадяни можуть розраховувати на адаптацію житла — встановлення допоміжного обладнання, що полегшує пересування або побут. Вони також мають право на покращення житлових умов.

Для дітей-сиріт з інвалідністю передбачене першочергове забезпечення житлом і допомога в його облаштуванні після досягнення повноліття, за умови, що дитина може самостійно жити та обслуговувати себе (за висновком МСЕК).

Які ще пільги мають люди з III групою інвалідності

Діти з інвалідністю мають право на безоплатне навчання у загальноосвітніх та спеціалізованих творчих закладах, зокрема музичних і художніх школах.

Абітурієнти з інвалідністю, які успішно склали вступні іспити, можуть бути зараховані до закладів вищої освіти поза конкурсом. У період навчання вони мають право на стипендію (за умови її призначення) та державну соціальну допомогу.

Люди з інвалідністю, а також супроводжуючі їх особи, мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті (окрім таксі). Крім того, надається 50% знижка на проїзд у залізничному транспорті та міжміських автобусах. Також передбачене пільгове забезпечення:

засобами реабілітації (наприклад, протезами);

медичними виробами індивідуального використання (зубні та очні протези тощо);

автомобілями та електроколясками – на підставі медичного висновку.

У разі, якщо розмір пенсії не перевищує встановленого мінімуму, особа має право на безоплатне отримання лікарських препаратів (за рецептом, для амбулаторного лікування).

Раніше ми писали, що попри воєнний стан, сплачувати "комуналку" потрібно в повному обсязі. Водночас для деяких категорій громадян, які перебувають у складному матеріальному становищі, держава надає пільги.

Також ми розповідали, що українці вже понад десять років захищають свою державу від агресії РФ, а з 2022 року кількість оборонців суттєво зросла. Для підтримки таких людей держава запровадила соціальні гарантії, зокрема — пільговий проїзд.