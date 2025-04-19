Льготы для людей с III группой инвалидности — как будет помогать государство в мае

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине граждане с инвалидностью имеют доступ к широкому спектру государственных льгот. Чтобы воспользоваться ими, нужно иметь официальное удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, или другой документ, удостоверяющий право на социальную поддержку согласно действующему законодательству.

О том, какие льготы будут доступны украинцам с III группой инвалидности в мае 2025, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Имеют ли люди с III группой инвалидности льготы на работе

Люди с инвалидностью третьей группы имеют право на трудоустройство, однако только при облегченных условиях труда. Работодатели обязаны создать надлежащие условия, адаптированные к потребностям таких работников. Также они должны обеспечить специально оборудованные рабочие места.

Отказ в трудоустройстве на основании инвалидности запрещен, если кандидат соответствует требованиям должности. Кроме того, люди с III группой инвалидности имеют определенные трудовые преимущества:

двое дополнительных суток к ежегодному оплачиваемому отпуску;

14-дневный оплачиваемый дополнительный отпуск для лиц, имеющих статус ветерана войны;

по желанию — отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 30 дней в год.

Жилищные льготы для лиц с III группой инвалидности

Такие граждане могут рассчитывать на адаптацию жилья — установку вспомогательного оборудования, облегчающего передвижение или быт. Они также имеют право на улучшение жилищных условий.

Для детей-сирот с инвалидностью предусмотрено первоочередное обеспечение жильем и помощь в его обустройстве после достижения совершеннолетия, при условии, что ребенок может самостоятельно жить и обслуживать себя (по заключению МСЭК).

Какие еще льготы имеют люди с III группой инвалидности

Дети с инвалидностью имеют право на бесплатное обучение в общеобразовательных и специализированных творческих заведениях, в частности музыкальных и художественных школах.

Абитуриенты с инвалидностью, которые успешно сдали вступительные экзамены, могут быть зачислены в учреждения высшего образования вне конкурса. В период обучения они имеют право на стипендию (при условии ее назначения) и государственную социальную помощь.

Люди с инвалидностью, а также сопровождающие их лица, имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси). Кроме того, предоставляется 50% скидка на проезд в железнодорожном транспорте и междугородних автобусах. Также предусмотрено льготное обеспечение:

средствами реабилитации (например, протезами);

медицинскими изделиями индивидуального использования (зубные и глазные протезы и т.д.);

автомобилями и электроколясками — на основании медицинского заключения.

В случае, если размер пенсии не превышает установленного минимума, лицо имеет право на бесплатное получение лекарственных препаратов (по рецепту, для амбулаторного лечения).

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