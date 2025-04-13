Знижки на воду, газ і світло — хто може оформити пільги у квітні 2025

Людина рахує комунальні витрати. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри складну економічну ситуацію, держава не залишає без підтримки найбільш вразливі категорії населення. У 2025 році деякі українці можуть скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №389.

Про те, хто з громадян України може отримати знижку на оплату комунальних послуг у квітні, повідомляє Пенсійний фонд України.

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Які саме послуги покриваються пільгами та хто має право на знижку

Станом на сьогодні українці мають можливість оформити пільги на оплату житла (включаючи квартплату, утримання будинків, прибудинкової території), послуги ЖКГ (такі як централізоване водопостачання, електроенергія, опалення тощо) та тверде побутове паливо і скраплений газ.

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Законодавство визначає перелік громадян, які мають право на державну підтримку при сплаті ЖКП або на придбання палива:

громадяни, які постраждали під час Революції Гідності;

ліквідатори та потерпілі від аварії на ЧАЕС разом із членами їх родин;

особи з інвалідністю, отриманою під час служби, та рідні загиблих військовослужбовців;

особи з інвалідністю через війну, учасники бойових дій, родичі загиблих військовослужбовців;

особи пенсійного віку, що працювали у закладах культури чи освіти культури в селах або селищах;

ветерани силових структур (включно з поліцією, ЗСУ, рятувальниками), а також родини загиблих військових;

учасники війни, громадяни з видатними заслугами перед Україною, вдови/вдівці та батьки осіб, що мали такі заслуги;

багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, де виховується троє і більше дітей (включно з підопічними);

родини загиблих або зниклих рятувальників, а також ті, хто пішов зі служби цивільного захисту через вік, хворобу чи вислугу років і стали особами з інвалідністю під час служби;

пенсіонери, які раніше працювали медиками, вчителями, бібліотекарями або фахівцями зі захисту рослин у сільській місцевості чи селищах міського типу й досі там проживають.

Як оформити пільги у 2025 році

Щоб оформити підтримку, необхідно подати заяву та пакет документів до Пенсійного фонду. Це можна зробити кількома способами:

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особисте у відділенні ПФУ;

через мобільний додаток ПФУ;

відправлення документів поштою;

за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України;

через офіційний сайт Міністерства соціальної політики або пов’язані з ним системи органів влади.

Пільги призначаються на рік, починаючи з місяця, в якому виникло право на них, але не довше, ніж до кінця поточного календарного року.

Раніше ми писали, що в Україні діє система соціальних гарантій для людей зі статусом учасника бойових дій. Частина таких пільг також доступна їхнім найближчим родичам — зокрема, батькам військових.

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Також ми розповідали, що, попри запроваджений воєнний стан, українці зобов’язані оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Утім, через фінансові труднощі деяким громадянам важко своєчасно виконувати ці платежі. Саме тому для окремих категорій населення держава запровадила спеціальні пільги.

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