Пільги для сімей з дітьми — за що платить держава у 2025

Сім'я тримається за руки. Фото: Pexels

В Україні не лише пенсіонери отримують пільги. Родини, в яких виховуються діти, також можуть розраховувати на державну підтримку, але для цього їм потрібно відповідати певним вимогам.

Про те, які пільги можуть отримати родини з дітьми у 2025 році, зазначається в Законі України "Про охорону дитинства".

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Яку підтримку отримують родини з дітьми у 2025

В Україні багатодітні родини часто мають труднощі у повсякденному житті. Щоб підтримати такі сім’ї, держава надає їм різні пільги та виплати. Серед них — знижки на комуналку, безплатні ліки, додаткова допомога на дітей і навіть спеціальна пенсія для матерів.

Багатодітна — це сім’я, яка виховує трьох і більше дітей до 18 років. Ураховуються також усиновлені діти, пасинки та падчерки. Якщо діти навчаються на денній формі у виші, то пільги зберігаються до 23 років. Ще одна обов’язкова умова — офіційно зареєстрований шлюб батьків. У 2025 році багатодітні родини отримують таку підтримку:

безоплатні ліки за рецептом;

знижка 50% на комунальні послуги у межах соціальної норми (21 кв. м на особу + 10,5 кв. м на сім’ю);

така ж знижка на оплату житла;

соціальна стипендія для студентів;

50% знижки на тверде та рідке паливо;

перевага при отриманні освітнього кредиту;

зниження абонплати за стаціонарний телефон наполовину;

безплатне харчування у школах та 50% знижки в дитсадках;

безплатний проїзд у міському транспорті для дітей (крім маршруток);

щомісячна допомога у 2 100 грн на третю і кожну наступну дитину;

можливість переведення на бюджет у виші, якщо в родині п’ятеро і більше дітей.

Як оформити пільги у 2025 році

Необхідно звернутися до ЦНАПу за місцем проживання та подати документи. Після їх розгляду родина отримає посвідчення багатодітної сім’ї — саме воно дає право на всі вказані пільги.

Окрім того, сім’ї з п’ятьма і більше дітьми або ті родини, де народилася трійня (і більше під час однієї вагітності), мають право на позачергове отримання житла.

Раніше ми писали, що аліменти — це грошова допомога, яку відповідно до законодавства один член родини зобов’язаний надавати іншому. Їх можуть сплачувати добровільно або за постановою суду. Найчастіше така підтримка призначається одному з батьків для покриття витрат на утримання дитини.

Також ми розповідали, що патронат над дитиною — це тимчасова форма догляду за неповнолітніми, чиї батьки не здатні забезпечити їм належне виховання через життєві труднощі. Держава передбачає фінансування для кожної дитини, яку влаштовано до патронатної родини, а також виплачує зарплату вихователям і їхнім асистентам.