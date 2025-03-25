До 6 років безплатно або зі знижкою — що варто знати батькам у 2025

Люди біля каси зоопарку. Фото: УНІАН

В Україні держава та приватні компанії пропонують пільги для деяких категорій громадян. Наприклад, діти до 6 років можуть користуватись деякими послугами безплатно або зі знижкою. Щоб не витрачати зайвого у 2025 році, батькам варто знати, на чому можна заощадити.

Про те, які пільги та знижки мають діти дошкільного віку у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які пільги надає держава у 2025 році

Діти, яким ще не виповнилося 6 років, можуть їздити громадським транспортом безплатно за умови, що не займають окремого місця. Проте є кілька важливих нюансів:

Один дорослий може безплатно перевозити лише одну дитину до 6 років, тримаючи її на руках або колінах. Для поїздок за кордон безплатний проїзд дитини можливий лише за наявності свідоцтва про народження. У міському транспорті діти, яким уже виповнилося 6 років, можуть подорожувати самостійно, тоді як на міжміських та міжнародних маршрутах пасажири до 14 років мають бути у супроводі дорослих. Для дітей, старших за 6 років, квиток купується на загальних підставах, як і для дорослих пасажирів, хоча в окремих випадках можливі винятки.

Крім цього, багатодітні сім’ї, в яких виховується троє і більше дітей, мають право на низку пільг:

Безплатні медикаменти за рецептом лікаря. 50% знижки на оплату харчування у державних і комунальних дошкільних закладах та школах-інтернатах. Можливість безплатного оздоровлення дітей у санаторіях та таборах, що фінансуються державою. Діти з багатодітних родин і діти з інвалідністю отримують першочергове право на відпочинок та оздоровлення, організоване місцевою владою.

В яких закладах діють знижки для дітей до 6 років

Багато приватних закладів та компаній пропонують знижки дітям дошкільного віку. Завдяки цьому батьки можуть не лише якісно провести час зі своїми малюками, а й заощадити на квитках.

Наприклад, у кінотеатрі Multiplex є тариф "Дитячий", який діє на фільми без вікового обмеження та пропонує батькам вибір:

тримати дітей на руках та не оплачувати квиток;

купити дитині квиток зі знижкою у 20 грн.

Для відвідування Київського зоопарку, батькам не потрібно платити за дітей віком до 6 років. Ще один вид дозвілля — аквапарк. Тут також можна заощадити. До прикладу, в аквапарку Карпатія дитячий квиток обійдеться дешевше на 150 грн в будні дні або на 200 грн — у вихідні.

Раніше ми писали, що метро залишається доступним і швидким видом транспорту для пересування мегаполісами. У 2025 році українці платять за одну поїздку 8 гривень. Водночас деякі категорії громадян можуть користуватися ним безплатно.

Також ми розповідали, що з моменту повномасштабного вторгнення залізничний транспорт відіграє важливу роль у переміщенні країною. Укрзалізниця запровадила спеціальні умови та пільги для юних пасажирів, щоб зробити їхні подорожі поїздами комфортнішими.