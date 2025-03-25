До 6 років безплатно або зі знижкою — що варто знати батькам у 2025

Тільки до 6 років — про які знижки мають знати всі батьки
В Україні держава та приватні компанії пропонують пільги для деяких категорій громадян. Наприклад, діти до 6 років можуть користуватись деякими послугами безплатно або зі знижкою. Щоб не витрачати зайвого у 2025 році, батькам варто знати, на чому можна заощадити.
Про те, які пільги та знижки мають діти дошкільного віку у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Які пільги надає держава у 2025 році
Діти, яким ще не виповнилося 6 років, можуть їздити громадським транспортом безплатно за умови, що не займають окремого місця. Проте є кілька важливих нюансів:
- Один дорослий може безплатно перевозити лише одну дитину до 6 років, тримаючи її на руках або колінах.
- Для поїздок за кордон безплатний проїзд дитини можливий лише за наявності свідоцтва про народження.
- У міському транспорті діти, яким уже виповнилося 6 років, можуть подорожувати самостійно, тоді як на міжміських та міжнародних маршрутах пасажири до 14 років мають бути у супроводі дорослих.
- Для дітей, старших за 6 років, квиток купується на загальних підставах, як і для дорослих пасажирів, хоча в окремих випадках можливі винятки.
Крім цього, багатодітні сім’ї, в яких виховується троє і більше дітей, мають право на низку пільг:
- Безплатні медикаменти за рецептом лікаря.
- 50% знижки на оплату харчування у державних і комунальних дошкільних закладах та школах-інтернатах.
- Можливість безплатного оздоровлення дітей у санаторіях та таборах, що фінансуються державою.
- Діти з багатодітних родин і діти з інвалідністю отримують першочергове право на відпочинок та оздоровлення, організоване місцевою владою.
В яких закладах діють знижки для дітей до 6 років
Багато приватних закладів та компаній пропонують знижки дітям дошкільного віку. Завдяки цьому батьки можуть не лише якісно провести час зі своїми малюками, а й заощадити на квитках.
Наприклад, у кінотеатрі Multiplex є тариф "Дитячий", який діє на фільми без вікового обмеження та пропонує батькам вибір:
- тримати дітей на руках та не оплачувати квиток;
- купити дитині квиток зі знижкою у 20 грн.
Для відвідування Київського зоопарку, батькам не потрібно платити за дітей віком до 6 років. Ще один вид дозвілля — аквапарк. Тут також можна заощадити. До прикладу, в аквапарку Карпатія дитячий квиток обійдеться дешевше на 150 грн в будні дні або на 200 грн — у вихідні.
Раніше ми писали, що метро залишається доступним і швидким видом транспорту для пересування мегаполісами. У 2025 році українці платять за одну поїздку 8 гривень. Водночас деякі категорії громадян можуть користуватися ним безплатно.
Також ми розповідали, що з моменту повномасштабного вторгнення залізничний транспорт відіграє важливу роль у переміщенні країною. Укрзалізниця запровадила спеціальні умови та пільги для юних пасажирів, щоб зробити їхні подорожі поїздами комфортнішими.
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