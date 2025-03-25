До 6 лет бесплатно или со скидкой — что стоит знать родителям в 2025 году

Только до 6 лет — о каких скидках должны знать все родители
В Украине государство и частные компании предлагают льготы для некоторых категорий граждан. Например, дети до 6 лет могут пользоваться некоторыми услугами бесплатно или со скидкой. Чтобы не тратить лишнего в 2025 году, родителям следует знать, на чем можно сэкономить.
О том, какие льготы и скидки имеют дети дошкольного возраста в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Какие льготы предоставляет государство в 2025 году
Дети, которым еще не исполнилось 6 лет, могут ездить общественным транспортом бесплатно при условии, что не занимают отдельного места. Однако есть несколько важных нюансов:
- Один взрослый может бесплатно перевозить только одного ребенка до 6 лет, держа его на руках или коленях.
- Для поездок за границу бесплатный проезд ребенка возможен только при наличии свидетельства о рождении.
- В городском транспорте дети, которым уже исполнилось 6 лет, могут путешествовать самостоятельно, тогда как на междугородних и международных маршрутах пассажиры до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.
- Для детей старше 6 лет билет покупается на общих основаниях, как и для взрослых пассажиров, хотя в отдельных случаях возможны исключения.
Кроме этого, многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей, имеют право на ряд льгот:
- Бесплатные медикаменты по рецепту врача.
- 50% скидки на оплату питания в государственных и коммунальных дошкольных учреждениях и школах-интернатах.
- Возможность бесплатного оздоровления детей в санаториях и лагерях, финансируемых государством.
- Дети из многодетных семей и дети с инвалидностью получают первоочередное право на отдых и оздоровление, организованное местными властями.
В каких заведениях действуют скидки для детей до 6 лет
Многие частные заведения и компании предлагают скидки детям дошкольного возраста. Благодаря этому родители могут не только качественно провести время со своими малышами, но и сэкономить на билетах.
Например, в кинотеатре Multiplex есть тариф "Детский", который действует на фильмы без возрастного ограничения и предлагает родителям выбор:
- держать детей на руках и не оплачивать билет;
- купить ребенку билет со скидкой в 20 грн.
Для посещения Киевского зоопарка, родителям не нужно платить за детей в возрасте до 6 лет. Еще один вид досуга — аквапарк. Здесь также можно сэкономить. К примеру, в аквапарке Карпатия детский билет обойдется дешевле на 150 грн в будние дни или на 200 грн — в выходные.
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