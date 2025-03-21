Виплати патронатним сім’ям — чи підвищать у 2025 році

Діти на майданчику. Фото ілюстративне: УНІАН

Сімейний патронат допомагає дітям, чиї батьки в силу складних життєвих обставин не можуть опікуватися ними. На кожну дитину, влаштовану до такої родини, держава виплачує соціальну допомогу, а патронатні вихователі та їхні помічники отримують заробітну плату.

Новини.LIVE розповідають, які виплати належать патронатним родинам та що зміниться у 2025 році.

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Що таке патронат

Патронатом називається тимчасовий догляд за дитиною, її виховання у сім’ї патронатного вихователя протягом певного періоду, поки батьки дитини або інші її законні представники подолають складні життєві обставини.

Перебувати в сім'ї патронатного вихователя дитина може до трьох місяців. Однак за наявності обставин, які обґрунтовують потребу і доцільність перебування дитини під патронатом довше цього терміну, органи опіки та піклування можуть його продовжити.

Зокрема, дитина може залишитися у патронатній родини пів року й довше, якщо:

триває процедура позбавлення батьківських прав або дитину вилучають у батьків за рішенням суду (не довше 1 місяця після того, як рішення суду набере законної сили);

дитину неможливо повернути до батьків чи законних представників, тому що вони перебувають в зоні активних бойових дій чи на окупованій території.

Хто може бути патронатним вихователем

Патронатними вихователями можуть стати громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінок) і від 35 до 65 років (для чоловіків), які перебувають у зареєстрованому шлюбі.

Кандидати повинні мати позитивний досвід виховання дітей та житло (власне, орендоване чи на правах користування). Один з них не може поєднувати виконання обов’язків патронатного з іншою трудовою діяльністю.

Які виплати належать патронатній сім’ї

Фінансування патронату складається з оплати послуги праці патронатного вихователя, а також соціальних виплат на дітей, влаштованих у родину.

Патронатний вихователь отримує:

фізична особа — 3 мінімальні зарплати;

ФОП — 3,5 мінімальної зарплати, з яких сплачуються податки та ЄСВ.

Наразі установлена система надбавок у розмірі 10% за кожну наступну дитину, а також за складність у разі влаштування до сім’ї патронатного вихователя новонародженої дитини, дитини з ВІЛ-інфекцією, дитини з вадами розвитку чи інвалідністю, неповнолітньої вагітної.

Оплачується і робота помічника патронатного вихователя в розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць.

На кожну патронатну дитину щомісяця виплачується соціальна допомога у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму, який становить у 2025 році для працездатних осіб 3 028 гривень. Якщо в родину влаштована дитина з інвалідністю, то грошова підтримка збільшується до 3,5 прожиткового мінімуму — 10 598 гривень.

Чи зміняться виплати патронатним сім'ям у 2025 році

В Україні мінімальна зарплата поки залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн. Відповідно, соціальні виплати, прив'язані до цих показників, також не зростатимуть.

Однак, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає поступове підвищення мінімальної зарплати:

з 1 квітня — до 9 100 грн;

з 1 липня — до 10 100 грн;

з 1 жовтня — до 11 184 грн.

Якщо законопроєкт все ж ухвалять, то усі виплати, в тому числі ті, які належать патронатним сім'ям, будуть перераховані відповідно до рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

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