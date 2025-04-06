Льготы для семей с детьми — за что платит государство в 2025

Семья держится за руки. Фото: Pexels

В Украине не только пенсионеры получают льготы. Семьи, а которых воспитываются дети, также могут рассчитывать на государственную поддержку, но для этого им нужно соответствовать определенным требованиям.

О том, какие льготы могут получить семьи с детьми в 2025 году, отмечается в Законе Украины "Об охране детства".

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Какую поддержку получают семьи с детьми в 2025 году

В Украине многодетные семьи часто имеют трудности в повседневной жизни. Чтобы поддержать такие семьи, государство предоставляет им различные льготы и выплаты. Среди них — скидки на коммуналку, бесплатные лекарства, дополнительная помощь на детей и даже специальная пенсия для матерей.

Многодетная — это семья, которая воспитывает трех и более детей до 18 лет. Учитываются также усыновленные дети, пасынки и падчерицы. Если дети учатся на дневной форме в вузе, то льготы сохраняются до 23 лет. Еще одно обязательное условие — официально зарегистрированный брак родителей. В 2025 году многодетные семьи получают такую поддержку:

бесплатные лекарства по рецепту;

скидка 50% на коммунальные услуги в пределах социальной нормы (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);

такая же скидка на оплату жилья;

социальная стипендия для студентов;

50% скидки на твердое и жидкое топливо;

преимущество при получении образовательного кредита;

снижение абонплаты за стационарный телефон наполовину;

бесплатное питание в школах и 50% скидки в детсадах;

бесплатный проезд в городском транспорте для детей (кроме маршруток);

ежемесячное пособие в 2 100 грн на третьего и каждого последующего ребенка;

возможность перевода на бюджет в вузы, если в семье пятеро и более детей.

Как оформить льготы в 2025 году

Необходимо обратиться в ЦНАП по месту жительства и подать документы. После их рассмотрения семья получит удостоверение многодетной семьи — именно оно дает право на все указанные льготы.

Кроме того, семьи с пятью и более детьми или те семьи, где родилась тройня (и более во время одной беременности), имеют право на внеочередное получение жилья.

Ранее мы писали, что алименты — это денежная помощь, которую в соответствии с законодательством один член семьи обязан предоставлять другому. Их могут платить добровольно или по постановлению суда. Чаще всего такая поддержка назначается одному из родителей для покрытия расходов на содержание ребенка.

Также мы рассказывали, что патронат над ребенком — это временная форма ухода за несовершеннолетними, чьи родители не способны обеспечить им надлежащее воспитание из-за жизненных трудностей. Государство предусматривает финансирование для каждого ребенка, который устроен в патронатную семью, а также выплачивает зарплату воспитателям и их ассистентам.