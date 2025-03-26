Аліменти на дитину — мінімальні та максимальні суми у 2025 році

Жінка тримає дитину. Фото: Pexels

Аліменти — це фінансова підтримка, яку згідно із законом один із членів сім’ї надає іншому. Вони можуть виплачуватись як добровільно, так і за рішенням суду. Найчастіше аліменти стягуються з одного з батьків, для забезпечення потреб неповнолітньої дитини.

Про те, хто повинен сплачувати аліменти та який їх розмір у 2025 році зазначається в Сімейному кодексі України.

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Який мінімальний розмір аліментів у 2025 році

Згідно зі статтею 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. Якщо батьки не змогли домовитись про порядок виплати аліментів, питання вирішується в судовому порядку.

Батьки, позбавлені батьківських прав, також зобов’язані платити аліменти на утримання дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

На сьогодні мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

Для дітей до 6 років — 1 281,5 грн (прожитковий мінімум 2 563 грн). Для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн (прожитковий мінімум 3 196 грн).

Як визначають розмір аліментів

Гарантований розмір — це мінімальна сума, яку повинен платити батько чи мати в разі низьких доходів. Рекомендований розмір визначається судом у випадку, якщо доходи платника аліментів дозволяють сплатити більшу суму. Залежно від кількості дітей, схема розрахунку виглядає таким чином:

на одну дитину — 1/4 доходу;

на двох дітей — 1/3 доходу;

на трьох і більше дітей — 1/2 доходу.

При цьому існує і верхня межа. Максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

для дітей до 6 років — 25 630 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 31 960 грн.

Отже, розмір аліментів в Україні 2025 року залежить від прожиткового мінімуму та доходу платника. Мінімальні суми можуть варіюватися залежно від віку дитини, а якщо платник має значні доходи, суд може призначити більшу суму виплат.

Раніше ми писали, що в Україні існують різноманітні пільги, які надаються як державою, так і приватними підприємствами для певних груп населення. Наприклад, діти віком до 6 років можуть безплатно або за зниженою ціною користуватися деякими послугами.

Також ми розповідали, що відповідальність за утримання дітей покладається на обох батьків. Якщо у свідоцтві про народження дитини вказано батька, жінка може вимагати аліменти без додаткових підтверджень. У випадку, коли батьківство не зафіксовано, спершу потрібно підтвердити цей факт.