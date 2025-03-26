Аліменти, майно та спадок — які права має жінка у цивільному шлюбі

Жінка підписує документ. Фото: Pexels

Попри популярність цивільного шлюбу, багато українців не до кінця розуміють свої права та обов’язки в такому союзі. Дехто помилково вважає, що за відсутності офіційної реєстрації такі стосунки не мають юридичних наслідків. Однак це не зовсім так.

Про те, які права має цивільна дружина після смерті чоловіка, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як ділиться майно в цивільному шлюбі

Згідно із Сімейним кодексом України, майно, нажите у цивільному шлюбі, вважається спільним і підлягає рівному поділу. У разі розриву стосунків кожен партнер має право на половину всього спільно нажитого.

Водночас суд може ухвалити інше рішення, якщо буде доведено, що один із партнерів не виконував своїх фінансових зобов’язань, використовував сімейний бюджет у власних інтересах або навмисно завдав шкоди майну.

Також є категорії майна, що залишаються у власності конкретної особи, незалежно від тривалості спільного проживання:

куплене за особисті кошти;

отримане у спадок або подароване;

майно, придбане до початку стосунків;

житло, приватизоване на одну зі сторін;

речі особистого користування, премії, нагороди;

компенсації за втрату майна чи моральну шкоду.

Чи отримає спадщину цивільна дружина

У цивільному шлюбі існують певні нюанси в питанні спадкування. Для отримання майна потрібно довести факт спільного проживання щонайменше 5 років до моменту відкриття спадкової справи. При цьому цивільний партнер належить до четвертої черги спадкоємців, поряд із мачухою, вітчимом та іншими родичами.

Щодо дітей, батьки несуть однакову відповідальність за їхнє утримання. Якщо в документах про народження дитини зазначений батько, жінка має право на стягнення аліментів без додаткових підтверджень. В іншому випадку спочатку потрібно довести факт батьківства.

Цивільний шлюб надає партнерам рівні права, проте існують певні особливості, які варто враховувати. Розподіл майна, спадкові права та зобов’язання щодо дітей мають свої законодавчі нюанси. Кожен випадок потребує індивідуального підходу, оскільки обставини можуть суттєво впливати на остаточні рішення щодо прав та обов’язків партнерів.

Раніше ми писали, що втрата близької людини — завжди важке випробування, але після цього часто виникають юридичні питання, пов’язані з розподілом спадкового майна. В українському законодавстві визначено кілька черг спадкоємців, і батьки людини входять до однієї з них.

Також ми розповідали, що передача майна від однієї особи до іншої може здійснюватися через купівлю-продаж, спадкування або дарування. Останній спосіб зазвичай обирають найближчі родичі, наприклад коли батьки передають квартиру своїй дитині.