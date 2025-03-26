Алименты, имущество и наследство — какие права имеет женщина в гражданском браке

Женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Несмотря на популярность гражданского брака, многие украинцы не до конца понимают свои права и обязанности в таком союзе. Некоторые ошибочно полагают, что при отсутствии официальной регистрации такие отношения не имеют юридических последствий. Однако это не совсем так.

О том, какие права имеет гражданская жена после смерти мужа, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Как делится имущество в гражданском браке

Согласно Семейному кодексу Украины, имущество, нажитое в гражданском браке, считается общим и подлежит равному разделу. В случае разрыва отношений каждый партнер имеет право на половину всего совместно нажитого.

В то же время суд может принять другое решение, если будет доказано, что один из партнеров не выполнял своих финансовых обязательств, использовал семейный бюджет в собственных интересах или намеренно нанес ущерб имуществу.

Также есть категории имущества, которые остаются в собственности конкретного лица, независимо от продолжительности совместного проживания:

купленное за личные средства;

полученное по наследству или подаренное;

имущество, приобретенное до начала отношений;

жилье, приватизированное на одну из сторон;

вещи личного пользования, премии, награды;

компенсации за утрату имущества или моральный ущерб.

Получит ли наследство гражданская жена

В гражданском браке существуют определенные нюансы в вопросе наследования. Для получения имущества нужно доказать факт совместного проживания не менее 5 лет до момента открытия наследственного дела. При этом гражданский партнер относится к четвертой очереди наследников, наряду с мачехой, отчимом и другими родственниками.

Относительно детей, родители несут одинаковую ответственность за их содержание. Если в документах о рождении ребенка указан отец, женщина имеет право на взыскание алиментов без дополнительных подтверждений. В противном случае сначала нужно доказать факт отцовства.

Гражданский брак предоставляет партнерам равные права, однако существуют определенные особенности, которые стоит учитывать. Раздел имущества, наследственные права и обязательства в отношении детей имеют свои законодательные нюансы. Каждый случай требует индивидуального подхода, поскольку обстоятельства могут существенно влиять на окончательные решения относительно прав и обязанностей партнеров.

Ранее мы писали, что потеря близкого человека — всегда тяжелое испытание, но после этого часто возникают юридические вопросы, связанные с распределением наследственного имущества. В украинском законодательстве определено несколько очередей наследников и родители человека входят в одну из них.

Также мы рассказывали, что передача имущества от одного лица к другому может осуществляться через куплю-продажу, наследование или дарение. Последний способ обычно выбирают ближайшие родственники, например, когда родители передают квартиру своему ребенку.