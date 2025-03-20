Право на майно мають не лише діти та подружжя — в якій черзі спадкоємців батьки

Жінка тримає фоторамку. Фото: Pexels

Втрата рідної людини завжди є тяжкою подією, але після неї часто виникають юридичні питання, пов’язані з поділом спадщини. Законодавством України передбачено кілька черг спадкоємців, і батьки людини перебувають в одній із них.

Про те, в якій черзі спадкоємців перебувають батьки людини, пояснили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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У разі спадкування за законом майно переходить до спадкоємців, визначених чинним законодавством, згідно з чітко встановленою черговістю. Це означає, що спадщина розподіляється серед конкретного кола осіб, які мають рівні права на її отримання. До ключових ознак можливості спадкування за законом належать:

сімейні зв’язки;

наявність шлюбу;

факт усиновлення;

кровна спорідненість;

перебування на утриманні спадкодавця протягом щонайменше п’яти років до моменту його смерті.

Наступна черга спадкоємців набуває права на спадщину лише у випадках, коли спадкоємці попередньої черги відсутні, відмовилися від прийняття спадщини, не прийняли її в установленому порядку або були усунені від спадкування.

Закон чітко визначає черги спадкоємців. Всього їх п’ять. Найперше право на спадщину мають спадкоємці першої черги: діти спадкодавця (в тому числі ті, що народилися після його смерті, але були зачаті за життя), чоловік або дружина, а також батьки.

Чи можуть позбавити спадщини батьків людини

Батьки мають право спадкувати після смерті своїх дітей, оскільки між ними існує юридично підтверджений зв'язок. Однак є і виключення, коли вони усуваються від спадкування. Наприклад у разі позбавлення їх батьківських прав, а також:

якщо заважали спадкодавцю написати або змінити заповіт;

якщо вони умисно позбавили життя спадкодавця або інших спадкоємців;

якщо ухилялися від обов’язку утримувати спадкодавця, коли це було необхідно;

якщо вони відмовили у допомозі спадкодавцю в безпорадному стані через вік, хворобу чи інвалідність.

Якщо батьки — це єдині спадкоємці першої черги і вони відмовляються або були усунені від можливості отримати майно, це право переходить до наступної черги.

Раніше ми писали, що оформлення спадщини на нерухомість — це непростий і юридично відповідальний процес. Необхідно зібрати пакет документів та пройти певні процедури для набуття права власності на майно.

Також ми розповідали, що в Україні спадщина передається родичам за законом у порядку черговості. Щоб самостійно визначити спадкоємців, слід заздалегідь оформити заповіт. Якщо ж цього не зробити, можуть виникати спори щодо майна, які часто вирішується в судовому порядку.