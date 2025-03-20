Право на имущество имеют не только дети и супруги — в какой очереди наследников родители

Женщина держит фоторамку. Фото: Pexels

Потеря родного человека всегда является тяжелым событием, но после нее часто возникают юридические вопросы, связанные с разделением наследства. Законодательством Украины предусмотрено несколько очередей наследников, и родители человека находятся в одной из них.

О том, в какой очереди наследников находятся родители человека, объяснили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

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В случае наследования по закону имущество переходит к наследникам, определенным действующим законодательством, согласно четко установленной очередности. Это означает, что наследство распределяется среди конкретного круга лиц, имеющих равные права на его получение. К ключевым признакам возможности наследования по закону относятся:

семейные связи;

наличие брака;

факт усыновления;

кровное родство;

пребывание на иждивении наследодателя в течение не менее пяти лет до момента его смерти.

Следующая очередь наследников приобретает право на наследство только в случаях, когда наследники предыдущей очереди отсутствуют, отказались от принятия наследства, не приняли его в установленном порядке или были отстранены от наследования.

Закон четко определяет очереди наследников. Всего их пять. В первую очередь право на наследство имеют наследники первой очереди: дети наследодателя (в том числе те, что родились после его смерти, но были зачаты при жизни), супруг или супруга, а также родители.

Могут ли лишить наследства родителей человека

Родители имеют право наследовать после смерти своих детей, поскольку между ними существует юридически подтвержденная связь. Однако есть и исключения, когда они отстраняются от наследования. Например, в случае лишения их родительских прав, а также:

если мешали наследодателю написать или изменить завещание;

если они умышленно лишили жизни наследодателя или других наследников;

если уклонялись от обязанности содержать наследодателя, когда это было необходимо;

если они отказали в помощи наследодателю в беспомощном состоянии из-за возраста, болезни или инвалидности.

Если родители — это единственные наследники первой очереди и они отказываются или были отстранены от возможности получить имущество, это право переходит к следующей очереди.

Ранее мы писали, что оформление наследства на недвижимость — это непростой и юридически ответственный процесс. Необходимо собрать пакет документов и пройти определенные процедуры для приобретения права собственности на имущество.

Также мы рассказывали, что в Украине наследство передается родственникам по закону в порядке очередности. Чтобы самостоятельно определить наследников, следует заранее оформить завещание. Если же этого не сделать, могут возникать споры относительно имущества, которые часто решается в судебном порядке.