Оформлення дарчої в Україні — скільки доведеться заплатити в квітні 2025 року

Жінка підписує документ. Фото: Pexels

Перехід права власності на майно від однієї людини до іншої може відбуватися шляхом купівлі-продажу, спадкування або дарування. Останній варіант зазвичай обирають близькі родичі, наприклад коли батьки передають квартиру своїй дитині. Хоча оформлення дарчої не потребує значних витрат, у 2025 році українцям потрібно бути готовими заплатити певну суму.

Про те, скільки коштуватиме оформити дарчу в квітні 2025 року, розповіли у консалтинговій компанії "Парето".

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Як оформити дарчу у 2025 році

Дарування передбачене Цивільним кодексом України. За договором дарування власник передає майно іншій особі безплатно. Передати можна тільки ту нерухомість, яка офіційно належить дарувальнику. Майно, яке перебуває в оренді, подарувати не вдасться. Для оформлення дарчої вам знадобиться:

акт оцінки нерухомості;

довідка про осіб, зареєстрованих у житлі;

документи, що підтверджують право власності;

паспортні дані та ідентифікаційний код обох сторін;

згода другого з подружжя (якщо майно купувалося у шлюбі);

дозвіл органів опіки (якщо обдарованому немає 18 років або у квартирі прописані неповнолітні).

Підписати договір потрібно особисто у нотаріуса. Після цього нотаріус видає витяг з держреєстру й обдарована особа офіційно стає власником майна.

Скільки коштує оформлення дарчої у 2025 році

У 2025 році оформити договір дарування коштуватиме щонайменше 8 000 грн для близьких родичів першого та другого ступеня споріднення. Якщо ж майно передається іноземцю або чужій людині, витрати будуть значно більшими. До основних витрат входять:

Оцінка майна — від 2 500 грн. Послуги нотаріуса — від 3 500 грн. Державне мито — 1% від вартості об’єкта. Внесення даних до реєстру — приблизно 1 800 грн.

Якщо ж нерухомість дарується далеким родичам або стороннім особам, потрібно додатково сплатити:

5% податку;

5% військового збору.

Для іноземців діє підвищена ставка: 18% податку та 5% військового збору. Вибір нотаріуса (державного чи приватного) залежить від особистих уподобань — ціни на послуги майже однакові. Однак у державного нотаріуса є суттєвий недолік — черги і, як наслідок, тривале очікування.

Дарча оформлюється або за місцем розташування майна, або за адресою реєстрації сторін. Наприклад, якщо нерухомість і дарувальник зареєстровані в Києві, підписати договір у Вінниці неможливо.

Раніше ми писали, що, коли спадщина передається за законом, майно отримують спадкоємці згідно з чітко встановленим порядком черговості. Інакше кажучи, спадкове майно розподіляється між конкретними особами, які мають рівноцінне право на спадок.

Також ми розповідали, що не варто дивуватися, якщо у заповіті не буде згадано когось із найближчих родичів. Особа, що складає заповіт, має повне право самостійно обирати, кому передати своє майно.