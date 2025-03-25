Оформление дарственной в Украине — сколько придется заплатить в апреле 2025 года

Женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Переход права собственности на имущество от одного человека к другому может происходить путем купли-продажи, наследования или дарения. Последний вариант обычно выбирают близкие родственники, например, когда родители передают квартиру своему ребенку. Хотя оформление дарственной не требует значительных затрат, в 2025 году украинцам нужно быть готовыми заплатить определенную сумму.

О том, сколько будет стоить оформить дарственную в апреле 2025 года, рассказали в консалтинговой компании "Парето".

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Как оформить дарственную в 2025 году

Дарение предусмотрено Гражданским кодексом Украины. По договору дарения собственник передает имущество другому лицу бесплатно. Передать можно только ту недвижимость, которая официально принадлежит дарителю. Имущество, которое находится в аренде, подарить не удастся. Для оформления дарственной вам понадобится:

акт оценки недвижимости;

справка о лицах, зарегистрированных в жилье;

документы, подтверждающие право собственности;

паспортные данные и идентификационный код обеих сторон;

согласие второго супруга (если имущество приобреталось в браке);

разрешение органов опеки (если одариваемому нет 18 лет или в квартире прописаны несовершеннолетние).

Подписать договор нужно лично у нотариуса. После этого нотариус выдает выписку из госреестра и одаренное лицо официально становится собственником имущества.

Сколько стоит оформление дарственной в 2025 году

В 2025 году оформить договор дарения будет стоить не менее 8 000 грн для близких родственников первой и второй степени родства. Если же имущество передается иностранцу или чужому человеку, расходы будут значительно больше. К основным расходам входят:

Оценка имущества — от 2 500 грн. Услуги нотариуса — от 3 500 грн. Государственная пошлина — 1% от стоимости объекта. Внесение данных в реестр — примерно 1 800 грн.

Если же недвижимость дарится дальним родственникам или посторонним лицам, нужно дополнительно оплатить:

5% налога;

5% военного сбора.

Для иностранцев действует повышенная ставка: 18% налога и 5% военного сбора. Выбор нотариуса (государственного или частного) зависит от личных предпочтений — цены на услуги почти одинаковы. Однако у государственного нотариуса есть существенный недостаток — очереди и, как следствие, длительное ожидание.

Дарственная оформляется либо по месту нахождения имущества, либо по адресу регистрации сторон. Например, если недвижимость и даритель зарегистрированы в Киеве, подписать договор в Виннице невозможно.

Ранее мы писали, что, когда наследство передается по закону, имущество получают наследники согласно четко установленному порядку очередности. Иначе говоря, наследственное имущество распределяется между конкретными лицами, которые имеют равноценное право на наследство.

Также мы рассказывали, что не стоит удивляться, если в завещании не будет упомянут кто-то из ближайших родственников. Лицо, составляющее завещание, имеет полное право самостоятельно выбирать, кому передать свое имущество.