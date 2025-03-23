Оформлення спадщини у 2025 — кого не можна викреслити з заповіту

Людина складає заповіт. Фото: Freepik

Не варто дивуватися, якщо у заповіті не виявиться когось із близьких родичів. Людина, яка складає заповіт, має право самостійно вирішувати, кому залишити майно. Це може залежати як від особистих міркувань, так і від життєвих обставин.

Про те, хто отримає частку майна, навіть якщо його не вказали в заповіті, пояснили в Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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Хто отримає майно незалежно від заповіту

Закон передбачає, що деякі родичі все одно отримають частину спадщини, навіть якщо їх не згадали в заповіті. Зокрема, гарантоване право на спадщину мають:

малолітні та неповнолітні діти спадкодавця;

повнолітні діти, які є непрацездатними;

непрацездатна вдова чи вдівець;

непрацездатні батьки.

Ці особи отримують половину тієї частки, яка б їм належала при спадкуванні за законом. Навіть якщо заповідач вирішив їм нічого не залишати. Водночас суд може зменшити обов’язкову частку, якщо між спадкодавцем і спадкоємцем були погані стосунки або є інші суттєві причини.

Також важливо знати, що до обов’язкової частки враховується вартість майна повсякденного вжитку та будь-які заповідальні відкази, зроблені на користь такого спадкоємця. А всі умови чи обмеження, прописані у заповіті, застосовуються лише до тієї частини спадщини, що перевищує гарантовану.

Коли спадкоємець може залишитись ні з чим

Хоча право на майно деяких родичів не залежить від волі в заповіті, їх все ж можуть позбавити спадщини. Це передбачено статтею 1224 Цивільного кодексу України. Для цього є кілька підстав:

Вбивство або замах на життя спадкодавця чи інших спадкоємців: якщо людина свідомо позбавила життя спадкодавця або намагалася це зробити, вона не має права успадкувати майно. Виняток – якщо спадкодавець знав про злочин, але все одно залишив такій людині спадщину у заповіті. Тиск або перешкоджання складанню заповіту: якщо спадкоємець змушував спадкодавця писати заповіт під тиском чи втручався у його волевиявлення, він може бути усунений від спадщини. Відсутність піклування про спадкодавця: ті, хто свідомо не доглядав за спадкодавцем у період хвороби чи старості, ризикують втратити спадкові права. Батьки, позбавлені батьківських прав: якщо вони не поновили ці права до відкриття спадщини, отримати її не зможуть. Недійсний шлюб: якщо суд визнав шлюб спадкодавця недійсним, чоловік або дружина автоматично втрачають право на спадщину.

Крім того, спадщини можуть позбавити родичів, які мали законний обов’язок утримувати спадкодавця, але не виконували його. Варто знати, що остаточне рішення про усунення від спадщини ухвалює суд. Причому це стосується навіть тих осіб, які мали обов’язкову частку у спадщині або були зазначені у заповіті як отримувачі певного майна.

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