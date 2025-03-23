Оформление наследства в 2025 — кого нельзя вычеркнуть из завещания

Человек составляет завещание. Фото: Freepik

Не стоит удивляться, если в завещании не окажется кого-то из близких родственников. Человек, который составляет завещание, вправе самостоятельно решать, кому оставить имущество. Это может зависеть как от личных соображений, так и от жизненных обстоятельств.

О том, кто получит долю имущества, даже если его не указали в завещании, объяснили в Северо-Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Читайте также:

Кто получит имущество независимо от завещания

Закон предусматривает, что некоторые родственники все равно получат часть наследства, даже если их не упомянули в завещании. В частности, гарантированное право на наследство имеют:

малолетние и несовершеннолетние дети наследодателя;

совершеннолетние дети, которые являются нетрудоспособными;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Эти лица получают половину той доли, которая бы им принадлежала при наследовании по закону. Даже если завещатель решил им ничего не оставлять. В то же время суд может уменьшить обязательную долю, если между наследодателем и наследником были плохие отношения или есть другие существенные причины.

Также важно знать, что в обязательную долю учитывается стоимость имущества повседневного потребления и любые завещательные отказы, сделанные в пользу такого наследника. А все условия или ограничения, прописанные в завещании, применяются только к той части наследства, которая превышает гарантированную.

Когда наследник может остаться ни с чем

Хотя право на имущество некоторых родственников не зависит от воли в завещании, их все же могут лишить наследства. Это предусмотрено статьей 1224 Гражданского кодекса Украины. Для этого есть несколько оснований:

Убийство или покушение на жизнь наследодателя или других наследников: если человек сознательно лишил жизни наследодателя или пытался это сделать, он не имеет права унаследовать имущество. Исключение — если наследодатель знал о преступлении, но все равно оставил такому человеку наследство в завещании. Давление или препятствование составлению завещания: если наследник заставлял наследодателя писать завещание под давлением или вмешивался в его волеизъявление, он может быть отстранен от наследства. Отсутствие заботы о наследодателе: те, кто сознательно не ухаживал за наследодателем в период болезни или старости, рискуют потерять наследственные права. Родители, лишенные родительских прав: если они не восстановили эти права до открытия наследства, получить его не смогут. Недействительный брак: если суд признал брак наследодателя недействительным, муж или жена автоматически теряют право на наследство.

Кроме того, наследства могут лишить родственников, которые имели законную обязанность содержать наследодателя, но не выполняли ее. Стоит знать, что окончательное решение об устранении от наследства принимает суд. Причем это касается даже тех лиц, которые имели обязательную долю в наследстве или были указаны в завещании как получатели определенного имущества.

Ранее мы писали, что оформление наследства на недвижимое имущество является важным юридическим шагом. Чтобы стать законным владельцем такого имущества, нужно собрать необходимый пакет документов и выполнить определенные юридические действия.

Также мы рассказывали, что потеря близкого человека всегда приносит боль, однако кроме эмоциональных переживаний, возникает и вопрос оформления наследства. В украинском законодательстве четко определено несколько очередей наследников, среди которых есть и родители умершего.