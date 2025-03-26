Алименты на ребенка — минимальные и максимальные суммы в 2025 году

Женщина держит ребенка. Фото: Pexels

Алименты — это финансовая поддержка, которую по закону один из членов семьи предоставляет другому. Они могут выплачиваться как добровольно, так и по решению суда. Чаще всего алименты взимаются с одного из родителей для обеспечения потребностей несовершеннолетнего ребенка.

О том, кто должен платить алименты и какой их размер в 2025 году, указывается в Семейном кодексе Украины.

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Какой минимальный размер алиментов в 2025 году

Согласно статье 180 Семейного кодекса Украины, родители обязаны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия. Если родители не смогли договориться о порядке выплаты алиментов, вопрос решается в судебном порядке.

Родители, лишенные родительских прав, также обязаны платить алименты на содержание ребенка. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

На сегодня минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

Для детей до 6 лет — 1 281,5 грн (прожиточный минимум 2 563 грн). Для детей от 6 до 18 лет — 1 598 грн (прожиточный минимум 3 196 грн).

Как определяют размер алиментов

Гарантированный размер — это минимальная сумма, которую должен платить отец или мать в случае низких доходов. Рекомендуемый размер определяется судом в случае, если доходы плательщика алиментов позволяют уплатить большую сумму. В зависимости от количества детей, схема расчета выглядит следующим образом:

на одного ребенка — 1/4 дохода;

на двух детей — 1/3 дохода;

на трех и более детей — 1/2 дохода.

При этом существует и верхний предел. Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов:

для детей до 6 лет — 25 630 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 31 960 грн.

Итак, размер алиментов в Украине 2025 года зависит от прожиточного минимума и дохода плательщика. Минимальные суммы могут варьироваться в зависимости от возраста ребенка, а если плательщик имеет значительные доходы, суд может назначить большую сумму выплат.

Ранее мы писали, что в Украине существуют различные льготы, которые предоставляются как государством, так и частными предприятиями для определенных групп населения. Например, дети в возрасте до 6 лет могут бесплатно или по сниженной цене пользоваться некоторыми услугами.

Также мы рассказывали, что ответственность за содержание детей возлагается на обоих родителей. Если в свидетельстве о рождении ребенка указан отец, женщина может требовать алименты без дополнительных подтверждений. В случае, когда отцовство не зафиксировано, сначала нужно подтвердить этот факт.