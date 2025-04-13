Скидки на воду, газ и свет — кто может оформить льготы в апреле 2025 года

Человек считает коммунальные расходы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство не оставляет без поддержки наиболее уязвимые категории населения. В 2025 году некоторые украинцы могут воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №389.

О том, кто из граждан Украины может получить скидку на оплату коммунальных услуг в апреле, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Какие именно услуги покрываются льготами и кто имеет право на скидку

На сегодня украинцы имеют возможность оформить льготы на оплату жилья (включая квартплату, содержание домов, придомовой территории), услуги ЖКХ (такие как централизованное водоснабжение, электроэнергия, отопление и т.д.) и твердое бытовое топливо и сжиженный газ.

Законодательство определяет перечень граждан, которые имеют право на государственную поддержку при оплате ЖКУ или на приобретение топлива:

граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства;

ликвидаторы и пострадавшие от аварии на ЧАЭС вместе с членами их семей;

лица с инвалидностью, полученной во время службы, и родные погибших военнослужащих;

лица с инвалидностью из-за войны, участники боевых действий, родственники погибших военнослужащих;

лица пенсионного возраста, работавшие в учреждениях культуры или образования культуры в селах или поселках;

ветераны силовых структур (включая полицию, ВСУ, спасателей), а также семьи погибших военных;

участники войны, граждане с выдающимися заслугами перед Украиной, вдовы/вдовцы и родители лиц, имевших такие заслуги;

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, где воспитывается трое и более детей (включая подопечных);

семьи погибших или пропавших спасателей, а также те, кто ушел со службы гражданской защиты из-за возраста, болезни или выслуги лет и стали лицами с инвалидностью во время службы;

пенсионеры, которые ранее работали медиками, учителями, библиотекарями или специалистами по защите растений в сельской местности или поселках городского типа и до сих пор там проживают.

Как оформить льготы в 2025 году

Чтобы оформить поддержку, необходимо подать заявление и пакет документов в Пенсионный фонд. Это можно сделать несколькими способами:

лично в отделении ПФУ;

через мобильное приложение ПФУ;

отправка документов по почте;

с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через официальный сайт Министерства социальной политики или связанные с ним системы органов власти.

Льготы назначаются на год, начиная с месяца, в котором возникло право на них, но не дольше, чем до конца текущего календарного года.

Ранее мы писали, что в Украине действует система социальных гарантий для людей со статусом участника боевых действий. Часть таких льгот также доступна их ближайшим родственникам — в частности, родителям военных.

Также мы рассказывали, что, несмотря на введенное военное положение, украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Впрочем, из-за финансовых трудностей некоторым гражданам трудно своевременно выполнять эти платежи. Именно поэтому для отдельных категорий населения государство ввело специальные льготы.