Комунальні пільги для медичних працівників — хто може оформити у 2025

Чоловік рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри воєнний стан, українці все одно повинні сплачувати житлово-комунальні послуги в повному обсязі. Через скрутний матеріальний стан, деяким громадянам може бути складно виконувати цей обов'язок. Однак для деяких соціальних груп держава передбачила пільги.

Про те, хто може не оплачувати комунальні послуги у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Хто має право на пільги у 2025 році

Як зазначають фахівці ПФУ, пенсіонери, які працювали в медичній чи фармацевтичній сфері в селах, можуть отримати спеціальні пільги. Зокрема, вони мають право на повну компенсацію витрат за житло, опалення та електроенергію в межах соціальних норм, якщо вони проживають у сільській місцевості після виходу на пенсію.

Щоб отримати пільгу, середньомісячний дохід пенсіонера за шість місяців до моменту звернення не повинен перевищувати 4 240 грн. Ця сума є граничною для отримання податкової соціальної пільги у 2025 році.

Пільга надається на один рік, але не довше, ніж до 31 грудня поточного року. Після закінчення цього терміну пільга може бути продовжена автоматично, якщо надано оновлену інформацію про доходи. Для призначення пільги з січня 2025 року Пенсійний фонд перевірятиме доходи за третій та четвертий квартали 2024 року.

Раніше ми писали, що в Україні пільги надаються не лише пенсіонерам. Сім'ї, які мають дітей, також можуть отримувати державну допомогу, але для цього необхідно підпадати під певні критерії.

Також ми розповідали, що для багатьох українських пенсіонерів державні виплати залишаються основним джерелом прибутку. Проте бувають ситуації, коли частину отриманих коштів потрібно повернути до державного бюджету.