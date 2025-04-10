Коммунальные льготы для медицинских работников — кто может оформить в 2025 году

Мужчина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на военное положение, украинцы все равно должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. Из-за трудного материального положения, некоторым гражданам может быть сложно выполнять эту обязанность. Однако для некоторых социальных групп государство предусмотрело льготы.

О том, кто может не оплачивать коммунальные услуги в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто имеет право на льготы в 2025 году

Как отмечают специалисты ПФУ, пенсионеры, которые работали в медицинской или фармацевтической сфере в селах, могут получить специальные льготы. В частности, они имеют право на полную компенсацию расходов за жилье, отопление и электроэнергию в пределах социальных норм, если они проживают в сельской местности после выхода на пенсию.

Чтобы получить льготу, среднемесячный доход пенсионера за шесть месяцев до момента обращения не должен превышать 4 240 грн. Эта сумма является предельной для получения налоговой социальной льготы в 2025 году.

Льгота предоставляется на один год, но не дольше, чем до 31 декабря текущего года. По истечении этого срока льгота может быть продлена автоматически, если предоставлена обновленная информация о доходах. Для назначения льготы с января 2025 года Пенсионный фонд будет проверять доходы за третий и четвертый кварталы 2024 года.

Ранее мы писали, что в Украине льготы предоставляются не только пенсионерам. Семьи, которые имеют детей, также могут получать государственную помощь, но для этого необходимо подпадать под определенные критерии.

Также мы рассказывали, что для многих украинских пенсионеров государственные выплаты остаются основным источником дохода. Однако бывают ситуации, когда часть полученных средств нужно вернуть в государственный бюджет.