Пільги та виплати для звільнених з полону — яку підтримку надає держава у 2025 році

Гроші в кишені. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військові, які перебували в російському полоні або ще залишаються там, мають право на всебічну підтримку від держави. Чинне українське законодавство гарантує їм соціальний захист та низку пільг.

Про те, які пільги можуть оформити звільнені з полону українці, повідомили на сайті Міністерства оборони України.

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Які пільги гарантує держава у 2025 році

Правовий статус військовополонених, а також права їхніх родичів, закріплений в Законі України "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей". Для колишніх полонених передбачено низку пільг та виплат. Зокрема:

одноразова грошова допомога від держави;

щорічна фінансова підтримка — її можуть отримувати як самі військові, так і їхні родини, поки вони в полоні;

безплатна медична допомога, психологічна підтримка, реабілітація та допомога з поверненням до роботи;

соціальні послуги, зокрема санаторно-курортне лікування (або компенсація його вартості);

першочергове отримання тимчасового житла з державного фонду;

збереження робочого місця на весь час полону і ще на 6 місяців після звільнення;

можливість отримати ваучер на навчання або перекваліфікацію;

звільнення від фінансових зобов’язань і штрафів на час полону і на 6 місяців після повернення, а також можливість реструктуризації боргів;

допомога у здобутті освіти — безплатне навчання у державних або комунальних навчальних закладах.

Варто зазначити, що наведений перелік пільг не є остаточним. Умови їх реалізації уточнюються відповідними урядовими постановами та наказами міністерств.

Що відбувається з грошовим забезпеченням військового

Військовим, які потрапили до полону, продовжують нараховувати грошове забезпечення. Захисник може заздалегідь визначити, кому саме мають переказувати ці кошти. Якщо такого документа немає, гроші отримує дружина або чоловік, батьки чи опікун дитини військового.

Окрім основних гарантій, колишні полонені, які мають статус військовослужбовців або учасників бойових дій, можуть розраховувати й на інші пільги, передбачені законами про соціальний захист військових і ветеранів.

Раніше ми писали, що учасники бойових дій та їхні родини мають право на низку державних привілеїв. У 2025 році вони можуть скоротити витрати на оплату комунальних послуг, користування медичними послугами, а також забезпечити пільги в освітній сфері для дітей.

Також ми розповідали, що військові, які проходять службу в лавах ЗСУ, отримують додаткові виплати за виконання завдань у зонах активних бойових дій. Розмір таких нарахувань залежить від ряду факторів. Водночас існують ситуації, коли ця доплата може не надаватися.