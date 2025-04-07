Льготы и выплаты для освобожденных из плена — какую поддержку оказывает государство в 2025 году

Деньги в кармане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военные, которые находились в российском плену или еще остаются там, имеют право на всестороннюю поддержку от государства. Действующее украинское законодательство гарантирует им социальную защиту и ряд льгот.

О том, какие льготы могут оформить освобожденные из плена украинцы, сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

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Какие льготы гарантирует государство в 2025 году

Правовой статус военнопленных, а также права их родственников, закреплены в Законе Украины "О социальной и правовой защите лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей". Для бывших пленных предусмотрен ряд льгот и выплат. В частности:

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единовременная денежная помощь от государства;

ежегодная финансовая поддержка — ее могут получать как сами военные, так и их семьи, пока они в плену;

бесплатная медицинская помощь, психологическая поддержка, реабилитация и помощь с возвращением к работе;

социальные услуги, в частности санаторно-курортное лечение (или компенсация его стоимости);

первоочередное получение временного жилья из государственного фонда;

сохранение рабочего места на все время плена и еще на 6 месяцев после освобождения;

возможность получить ваучер на обучение или переквалификацию;

освобождение от финансовых обязательств и штрафов на время плена и на 6 месяцев после возвращения, а также возможность реструктуризации долгов;

помощь в получении образования — бесплатное обучение в государственных или коммунальных учебных заведениях.

Стоит отметить, что приведенный перечень льгот не является окончательным. Условия их реализации уточняются соответствующими правительственными постановлениями и приказами министерств.

Что происходит с денежным обеспечением военного

Военным, попавшим в плен, продолжают начислять денежное обеспечение. Защитник может заранее определить, кому именно должны переводить эти средства. Если такого документа нет, деньги получает жена или муж, родители или опекун ребенка военного.

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Кроме основных гарантий, бывшие пленные, которые имеют статус военнослужащих или участников боевых действий, могут рассчитывать и на другие льготы, предусмотренные законами о социальной защите военных и ветеранов.

Ранее мы писали, что участники боевых действий и их семьи имеют право на ряд государственных привилегий. В 2025 году они могут сократить расходы на оплату коммунальных услуг, пользование медицинскими услугами, а также обеспечить льготы в образовательной сфере для детей.

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Также мы рассказывали, что военные, которые проходят службу в рядах ВСУ, получают дополнительные выплаты за выполнение заданий в зонах активных боевых действий. Размер таких начислений зависит от ряда факторов. В то же время существуют ситуации, когда эта доплата может не предоставляться.

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