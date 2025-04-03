Виплати військовим — хто може отримати 50 000 грн грошової винагороди

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України отримують додаткову винагороду за виконання певних завдань в районах ведення бойових дій. Сума "бойових" виплат розраховується залежно від низки критеріїв. Є й підстави, коли додаткову винагороду можуть не нарахувати.

Новини. LIVE розповідають, кому з військовослужбовців мають виплачувати 50 000 грн додаткової винагороди.

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Кому нараховують 50 000 "бойових"

Порядок виплати додаткової винагороди захисникам регламентується постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" та наказом Міноборони №566.

Згідно з цими документами, додаткову винагороду в розмірі 50 000 грн нараховують військовослужбовцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Перелік органів військового управління затверджує Головнокомандувач ЗСУ або начальник Генштабу.

За яких умов виплачують винагороду

Нарахування 50 000 грн здійснюється при одночасному дотриманні таких умов:

залучення військовослужбовців до складу органів військового управління, а військовослужбовців, які обіймають посади, визначені штатом у складі командування і штабу військової частини — до оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;

здійснення командним пунктом військової частини оперативного/бойового управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових або спеціальних завдань військовою частиною (підрозділом) першого ешелону або наступу до батальйону включно;

виконання військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).

"Бойові" у розмірі 50 000 грн виплачуються у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових/спеціальних завдань. Тобто, якщо військовослужбовець брав участь у виконанні завдань протягом всього місяця, він отримує повну суму, якщо 10 днів, то, відповідно, лише третину — близько 17 000 грн.

Кого можуть позбавити права на доплату 50 000 грн

Військовослужбовцю не нарахують "бойові" у разі:

самовільного залишення частини, або дезертирства;

усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;

відмови виконувати бойові накази (розпорядження);

вживання алкогольних напоїв, або наркотичних речовин;

вчинення інших дій, або за бездіяльність, за що судом прийнято рішення про притягнення до відповідальності;

добровільної здачі в полон, або навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень.

Крім того, додаткова грошова винагорода не виплачується за час відбування покарання на гауптвахті.

Раніше ми писали, який розмір матеріальної допомоги у 2025 році та хто з військовослужбовців може її отримати.

Також дізнавайтеся, чи передбачені додаткові виплати захисникам за період перебування поза межами постійного місця дислокації військової частини.