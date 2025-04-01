Відрядження військових — кому виплачують 30 000 грн у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовця під час дії воєнного стану можуть відправити у відрядження для виконання певних завдань або з іншою метою. Тож багатьох захисників цікавить питання, чи передбачені додаткові виплати за період перебування поза межами постійного місця дислокації військової частини.

Новини. LIVE розповідають про грошову винагороду для військовослужбовців у відрядженні.

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У які відрядження можуть відправляти військовослужбовців

Військовослужбовці направляються у відрядження за рішенням командирів військових частин або старших командирів, про що видається відповідний наказ. Це визначено Пунктом 145 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Метою відрядження можуть бути:

навчання на курсах;

участь у заходах, пов'язаних із підготовкою військ;

реабілітація;

забезпечення охорони, супроводження і доставлення військових вантажів, озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів;

виконання обов`язків військової служби у складі військових частин, залучених до ведення бойових дій, у тому числі в антитерористичних операціях;

інші випадки за викликом (розпорядженням) старших командирів.

Військовослужбовець може бути направлений у відрядження як самостійно, так і у складі військового підрозділу.

Перед відрядженням видається відповідний наказ по військовій частині, а особі, яка направляється у відрядження, вручають посвідчення, у якому вказано:

пункт призначення (населений пункт, область);

номер та найменування військової частини (організації), до якої відряджається військовослужбовець;

мета та підстава поїздки;

строки відрядження.

На який термін військового можуть відправити у відрядження

В Інструкції про відрядження військовослужбовців ЗСУ вказано, що строк відрядження визначається командиром (начальником, керівником), але не може перевищувати 30 календарних днів в межах України, крім випадків, коли інші строки відрядження визначаються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Водночас Постанова Кабінету міністрів України від 02.02.2011 № 98 містить розширені повноваження керівників військових підрозділів щодо відряджень та встановлює інший строк відрядження військовослужбовців в межах України для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, який не повинен перевищувати період проведення таких заходів, але може перевищувати строк 30 календарних днів.

Відповідно, якщо у наказі чи посвідченні не зазначена кінцева дата відрядження, це не суперечить чинному законодавству України.

Чи виплачують додаткову винагороду 30 000 грн у відрядженні

Як пояснили фахівці Подільського юридичного центру, питання додаткової винагороди регулює постанова Кабінету Міністрів №168 від 28 лютого 2022 р. Чинна редакція цього документа визначає, що додаткова грошова винагорода у 30 000 грн виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові завдання.

Відповідно отримують її захисники, яких відрядили в частини, що беруть участь в бойових діях.

Раніше ми писали, що військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, мають право на додаткові виплати за отримані державні нагороди. Розмір доплати залежить від типу нагороди та статусу одержувача.

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