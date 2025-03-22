Оздоровчі виплати військовим — як нараховують та скільки виплачують у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці ЗСУ, які перебувають на військовій службі, мають право на низку соціальних пільг та додаткових виплат. Серед них — грошова допомога на оздоровлення, що надається відповідно до встановленого графіка, передбаченого законодавством.

Новини. LIVE пояснюють, кому виплачують оздоровчі та що потрібно для їх отримання.

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Хто з військових має право отримати допомогу на оздоровлення

Відповідно до наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам" від 07 червня 2018 року №260, право на отримання оздоровчих мають військовослужбовці офіцерського складу, особи рядового, сержантського та старшинського складу, крім військовослужбовців строкової служби.

Грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям у разі:

вибуття в щорічну основну відпустку повної тривалості;

вибуття в другу частину щорічної основної відпустки (зокрема в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки);

без вибуття у відпустку на підставі наказу командира військової частини.

Для отримання виплат необхідно подати рапорт (в письмовому вигляді або через мобільний додаток Армія+) на ім’я безпосереднього командира.

Яку суму може отримати військовий на оздоровлення

Розмір виплат не є фіксованим та визначається з урахуванням декількох факторів, таких як:

посадовий оклад;

надбавки, пов’язані з вислугою років;

оклад за званням;

щомісячні види додаткового забезпечення, які військовий отримує відповідно до своєї посади.

У середньому виплати можуть становити 20-25 тис. грн залежно від посади військового.

Що стосується термінів виплат допомоги на оздоровлення, то це питання законодавчо не врегульоване. Все залежить від того, коли до на рахунок військової частини перерахує кошти Департамент фінансів.

Раніше ми писали, що військовослужбовці, які несуть службу у лавах Збройних сил України, мають право на отримання не лише основного щомісячного забезпечення, а і додаткових одноразових виплат, що покликані підтримати їх соціальне становище, полегшити адаптацію до служби та розв'язання побутових проблем.

Також дізнавайтеся, чи запланована у 2025 році індексація грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

