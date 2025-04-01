Командировки военных — кому выплачивают 30 000 грн в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащего во время действия военного положения могут отправить в командировку для выполнения определенных задач или с другой целью. Поэтому многих защитников интересует вопрос, предусмотрены ли дополнительные выплаты за период пребывания за пределами постоянного места дислокации воинской части.

Новини. LIVE рассказывают о денежном вознаграждении для военнослужащих в командировке.

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В какие командировки могут отправлять военнослужащих

Военнослужащие направляются в командировку по решению командиров воинских частей или старших командиров, о чем издается соответствующий приказ. Это определено Пунктом 145 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Целью командировки могут быть:

обучение на курсах;

участие в мероприятиях, связанных с подготовкой войск;

реабилитация;

обеспечение охраны, сопровождения и доставки военных грузов, вооружения, военной техники и других материальных средств;

выполнение обязанностей военной службы в составе воинских частей, привлеченных к ведению боевых действий, в том числе в антитеррористических операциях;

другие случаи по вызову (распоряжению) старших командиров.

Военнослужащий может быть направлен в командировку как самостоятельно, так и в составе воинского подразделения.

Перед командировкой издается соответствующий приказ по воинской части, а лицу, которое направляется в командировку, вручают удостоверение, где указано:

пункт назначения (населенный пункт, область);

номер и наименование воинской части (организации), в которую командируется военнослужащий;

цель и основание поездки;

сроки командировки.

На какой срок военного могут отправить в командировку

В Инструкции о командировках военнослужащих ВСУ указано, что срок командировки определяется командиром (начальником, руководителем), но не может превышать 30 календарных дней в пределах Украины, кроме случаев, когда другие сроки командировки определяются законодательными и другими нормативно-правовыми актами.

В то же время Постановление Кабинета министров Украины от 02.02.2011 № 98 содержит расширенные полномочия руководителей военных подразделений по командировкам и устанавливает другой срок командировки военнослужащих в пределах Украины для участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, который не должен превышать период проведения таких мероприятий, но может превышать срок 30 календарных дней.

Соответственно, если в приказе или удостоверении не указана конечная дата командировки, это не противоречит действующему законодательству Украины.

Выплачивают ли дополнительное вознаграждение 30 000 грн в командировке

Как пояснили специалисты Подольского юридического центра, вопрос дополнительного вознаграждения регулирует постановление Кабинета Министров №168 от 28 февраля 2022 г. Действующая редакция этого документа определяет, что дополнительное денежное вознаграждение в 30 000 грн выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые задачи.

Соответственно получают его защитники, которых командировали в части, участвующие в боевых действиях.

Ранее мы писали, что военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, имеют право на дополнительные выплаты за полученные государственные награды. Размер доплаты зависит от типа награды и статуса получателя.

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