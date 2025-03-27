Надбавки військовим з відзнаками — скільки виплачують у 2025 році

Орден "За мужність" ІІІ ступеня. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, мають право на додаткові виплати за отримані державні нагороди. Розмір доплати залежить від типу нагороди та статусу одержувача.

Новини.LIVE розповідають, скільки нараховують за державні нагороди у 2025 році.

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Хто має право на виплати та в якому розмірі

Законодавством України передбачається право на регулярні виплати громадянам, які брали активну участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності країни та були нагороджені за особливі заслуги перед Батьківщиною у періоди, починаючи від 2014 року.

Сума доплати залежить від типу нагороди та розраховується відповідно до мінімальної зарплати, визначеної на 1 січня календарного року, в якому відбуваються нарахування. У 2025 році розмір виплат такий:

Герої України з орденом "Золота Зірка" — три мінімальні зарплати — 24 тис. грн;

Нагороджені орденом Богдана Хмельницького — дві мінімалки — 16 тис.грн;

Отримувачі ордена "За мужність" — 8 тис.грн;

Нагороджені орденом княгині Ольги — 8 тис.грн.

Важливо! Право на отримання виплати мають лише повні кавалери ордена, тобто ті, хто отримав всі три ступені.

Якщо захисника посмертно нагороджено державними нагородами, члени сім’ї померлого мають право також щомісяця отримувати грошову допомогу в розмірі однієї мінімальної зарплати — 8 тис. грн у 2025 році. Йдеться про:

батьків та дружину (чоловіка), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, або якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або якщо вони є особами з інвалідністю;

дітей (у тому числі дітей, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Україною), які не досягли 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

дітей, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти — до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років;

дітей-сиріт — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Грошове забезпечення виплачуватиметься щомісяця з дня звернення за його призначенням.

Як оформити виплати

Особам, які мають нагороди за особливі заслуги перед Батьківщиною, для отримання виплат необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України з відповідною заявою, до якої додати копії:

паспорта;

документа, що підтверджує адресу проживання;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

документів, що підтверджують нагороди та участь у захисті України.

Члени сімей загиблих (померлих) захисників, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною, разом із заявою надають копії:

паспорта;

свідоцтва про народження — для дитини віком до 14 років;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

документа, що підтверджує відомості про місце проживання;

свідоцтва про шлюб — для призначення щомісячної грошової виплати дружині (чоловікові);

довідки про навчання — для дітей 18-23 років, які навчаються за денною формою здобуття освіти;

довідки МСЕК про визнання особою з інвалідністю з дитинства — для дітей, які стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку;

свідоцтва про смерть особи, яка мала особливі заслуги перед Батьківщиною;

свідоцтва про смерть іншого з батьків (для призначення виплати дітям-сиротам після досягнення ними 18-річного віку).

Виплати за отримані державні нагороди нараховуються незалежно від розміру вже призначеної пенсії або довічного грошового утримання.

Раніше ми писали, що військовослужбовці ЗСУ мають право на низку соціальних пільг та додаткових виплат. Серед них — грошова допомога на оздоровлення, що надається відповідно до встановленого графіка, передбаченого законодавством.

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