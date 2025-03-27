Надбавки военным с отличиями — сколько выплачивают в 2025 году

Орден "За мужество" III степени. Фото: УНИАН

Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, имеют право на дополнительные выплаты за полученные государственные награды. Размер доплаты зависит от типа награды и статуса получателя.

Новини.LIVE рассказывают, сколько начисляют за государственные награды в 2025 году.

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Кто имеет право на выплаты и в каком размере

Законодательством Украины предусматривается право на регулярные выплаты гражданам, которые принимали активное участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны и были награждены за особые заслуги перед Родиной в периоды, начиная с 2014 года.

Сумма доплаты зависит от типа награды и рассчитывается в соответствии с минимальной зарплатой, определенной на 1 января календарного года, в котором происходят начисления. В 2025 году размер выплат такой:

Герои Украины с орденом "Золотая Звезда" — три минимальные зарплаты — 24 тыс. грн;

три минимальные зарплаты 24 тыс. грн; Награжденные орденом Богдана Хмельницкого — две минималки — 16 тыс. грн;

две минималки 16 тыс. грн; Получатели ордена "За мужество" — 8 тыс.грн;

8 тыс.грн; Награжденные орденом княгини Ольги — 8 тыс.грн.

Важно! Право на получение выплаты имеют только полные кавалеры ордена, то есть те, кто получил все три степени.

Если защитник посмертно награжден государственными наградами, члены семьи умершего имеют право также ежемесячно получать денежную помощь в размере одной минимальной зарплаты — 8 тыс. грн в 2025 году. Речь идет о:

родителях и жене (муже), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, или если они имеют право на пенсию независимо от возраста, на досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях или пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, или если они являются лицами с инвалидностью;

детей (в том числе детей, родившихся до истечения 10 месяцев со дня смерти лица, имевшего особые заслуги перед Украиной), не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

детей, обучающихся на дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего образования, а также учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования — до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет;

до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет; детей-сирот — до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Денежное обеспечение будет выплачиваться ежемесячно со дня обращения за его назначением.

Как оформить выплаты

Лицам, имеющим награды за особые заслуги перед Родиной, для получения выплат необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением, к которому приложить копии:

паспорта;

документа, подтверждающего адрес проживания;

справки о присвоении идентификационного номера;

документов, подтверждающих награды и участие в защите Украины.

Члены семей погибших (умерших) защитников, которые имели особые заслуги перед Родиной, вместе с заявлением предоставляют копии:

паспорта;

свидетельства о рождении — для ребенка в возрасте до 14 лет;

для ребенка в возрасте до 14 лет; справки о присвоении идентификационного номера;

документа, подтверждающего сведения о месте жительства;

свидетельства о браке — для назначения ежемесячной денежной выплаты жене (мужу);

для назначения ежемесячной денежной выплаты жене (мужу); справки об обучении — для детей 18-23 лет, обучающихся по дневной форме получения образования;

для детей 18-23 лет, обучающихся по дневной форме получения образования; справки МСЭК о признании лицом с инвалидностью с детства — для детей, которые стали лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста;

для детей, которые стали лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста; свидетельства о смерти лица, имевшего особые заслуги перед Родиной;

свидетельства о смерти другого родителя (для назначения выплаты детям-сиротам после достижения ими 18-летнего возраста).

Выплаты за полученные государственные награды начисляются независимо от размера уже назначенной пенсии или пожизненного денежного содержания.

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