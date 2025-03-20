Сіре посвідчення у 2025 році – що треба знати родичам загиблих захисників

Квитанції та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на низку соціальних гарантій та пільг від держави, які надаються на підставі відповідних посвідчень. Зокрема, дружинам (чоловікам), батькам і дітям героїв, полеглих під час захисту Батьківщини або виконання службових обов’язків у зоні бойових дій, видається сіре посвідчення.

Які пільги надаються за сірим посвідченням та як його оформити, пояснили експерти ГО "Юридична сотня".

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Хто має право на сіре посвідчення

До членів сім'ї загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб належать:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку із цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Варто зазначити, що сіре посвідчення можуть отримати лише діти, які не мають (і не мали) своїх сімей.

Як оформити сіре посвідчення

Для отримання сірого посвідчення необхідно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації (ЦНАП або Управління соціальної та ветеранської політики).

Разом із заявою до установи слід подати такі документи:

свідоцтво про смерть (копію) або повідомлення про загибель особи;

документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;

постанову штатної військово-лікарської комісії (ВЛК);

паспорт заявника;

ідентифікаційний код заявника;

документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.

Які пільги за сірим посвідченням отримують родини загиблих військових

Сіре посвідчення дає право на отримання таких пільг:

безоплатні ліки за рецептами лікарів;

безоплатне першочергове протезування зубів;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

50% знижка плати за користування житлом (квартплати);

50% знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

50% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

чергова щорічна відпустка в зручний час;

додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право залишитися на роботі під час скорочень;

позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);

отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;

щорічна разова грошова допомога;

інші пільги, передбачені законодавством.

Крім пільг, члени родини загиблого військовослужбовця мають право на одноразову грошову допомогу.

Раніше ми писали про те, які пільги доступні дружинам учасників бойових дій та що потрібно для їх призначення у 2025 році.

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