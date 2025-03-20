Серое удостоверение в 2025 году — что надо знать родственникам погибших защитников

Квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине члены семей погибших военнослужащих имеют право на ряд социальных гарантий и льгот от государства, которые предоставляются на основании соответствующих удостоверений. В частности, женам (мужьям), родителям и детям героев, павших во время защиты Родины или выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий, выдается серое удостоверение.

Какие льготы предоставляются по серому удостоверению и как его оформить, объяснили эксперты ОО "Юридическая сотня".

Читайте также:

Кто имеет право на серое удостоверение

К членам семьи погибших (пропавших без вести) военнослужащих, партизан и других лиц относятся:

иждивенцы погибшего или пропавшего без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети погибшего;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Стоит отметить, что серое удостоверение могут получить только дети, которые не имеют (и не имели) своих семей.

Как оформить серое удостоверение

Для получения серого удостоверения необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации (ЦПАУ или Управление социальной и ветеранской политики).

Вместе с заявлением в учреждение следует подать следующие документы:

свидетельство о смерти (копию) или сообщение о гибели лица;

документ о непосредственном участии погибшего военнослужащего в боевых действиях;

постановление штатной военно-врачебной комиссии (ВВК);

паспорт заявителя;

идентификационный код заявителя;

документы, которые подтверждают степень родства заявителя с погибшим.

Какие льготы по серому удостоверению получают семьи погибших военных

Серое удостоверение дает право на получение таких льгот:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное протезирование зубов;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;

50% скидка платы за пользование жильем (квартплаты);

50% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;

очередной ежегодный отпуск в удобное время;

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

преимущественное право остаться на работе во время сокращений;

внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);

получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;

ежегодная разовая денежная помощь;

другие льготы, предусмотренные законодательством.

Кроме льгот, члены семьи погибшего военнослужащего имеют право на единовременную денежную помощь.

Ранее мы писали о том, какие льготы доступны женам участников боевых действий и что нужно для их назначения в 2025 году.

Также узнавайте, по какому алгоритму осуществляются выплаты семьям погибших военнослужащих и в каких случаях применяется норма законодательства о двух очередях наследственности.