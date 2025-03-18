Про які знижки могли забути дружини УБД — перелік пільг у 2025

Військовий з дружиною гуляють містом. Фото: УНІАН

Держава надає учасникам бойових дій (УБД) та їхнім родинам різні соціальні пільги. Вони допомагають знизити витрати на комуналку, медицину та навчання дітей.

Про те, які пільги доступні дружинам учасників бойових дій та що потрібно для їх призначення у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Якими знижками від держави можуть користуватись дружини УБД

Соціальні гарантії для сімей військовослужбовців зі статусом УБД передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Посвідчення учасника бойових дій дозволяє отримати такі знижки:

75% знижка на оплату квартплати;

75% знижка на комунальні послуги: газ, електроенергія тощо. Для осіб з інвалідністю через бойові дії — знижка 100%;

75% знижка на тверде паливо (для будинків без централізованого опалення);

знижка діє на опалення житла в розмірі 21 кв. м на людину та 10,5 кв. м на всю сім’ю;

якщо сім’я складається лише з непрацездатних людей — для опалення газом діє знижка на подвоєну площу: 42 кв. м на людину та 21 кв. м на сім’ю.

Оформити ці пільги можуть як самі УБД, так і члени їхніх сімей, наприклад, дружина.

Пільги для дітей учасників бойових дій

Дітям військовослужбовців також надаються певні переваги. У 2025 році можна розраховувати на таку підтримку:

можливість безоплатного оздоровлення та відпочинку;

пріоритетне зарахування у дитячі садки, школи та оздоровчі табори за місцем проживання родини;

за наявності умов, перехід на бюджетну форму навчання у закладах вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти;

безоплатне або пільгове проживання у студентських гуртожитках для тих, хто навчається на денній формі;

право на отримання соціальної стипендії за відсутності академічних боргів.

Варто пам’ятати, що пільги не призначаються автоматично після отримання статусу УБД. Щоб ними скористатися, необхідно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Раніше ми писали, що безоплатне житло можуть отримати як учасники бойових дій (УБД), так і сім'ї загиблих військових та особи, що отримали інвалідність через війну. Надається таке житло державою, місцевою владою або підприємствами, якщо у них є вільний житловий фонд.

Також ми розповідали, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про компенсацію вартості автоцивілки для ветеранів. Після підписання президентом учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни відшкодовуватимуть витрати на страховий поліс.